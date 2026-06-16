Войната в Украйна:

Страх от свлачище вдига Свищов на протест срещу нова енергийна подстанция

16 юни 2026, 7:51 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Страх от свлачище вдига Свищов на протест срещу нова енергийна подстанция

Жители на Свищов излизат на протест срещу изграждане на подстанция на енергийния системен оператор. Местните се притесняват да не се активира свлачище, което да погълне жилищата им в непосредствена близост. Те са поискали документ от Геозащита-Плевен, според който теренът от единия до другия край на квартала попада в обхвата на старо свлачище. Освен това живеещите в района се оплакват от много шум и запрашеност при строителството.

ОЩЕ: Свлачището край Пампорово остава активно, още няма срок за възстановяване

"Още през 1979 г. тук е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище. Там обаче е изградена подпорна стена, а тук няма", обясни Ваньо Иванов в ефира на Нова телевизия.

Строежът на подстанцията започнал тази година. Хората се оплакват, че започнали да режат гората още през септември миналата година. "Това е терен с наносна почва – най-слабият. Тук е склон. Цялата вода в момента влиза в нашия блок и подкопава основите", обясни Иванов.

Възложител на обекта е общината. Хората са поискали информация за документите, но не са ги получили. Казват, че няма диалог с местната власт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Свищов свлачище подстанция Електроенергиен системен оператор
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Велико Търново
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес