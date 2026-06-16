Страх от свлачище вдига Свищов на протест срещу нова енергийна подстанция

Жители на Свищов излизат на протест срещу изграждане на подстанция на енергийния системен оператор. Местните се притесняват да не се активира свлачище, което да погълне жилищата им в непосредствена близост. Те са поискали документ от Геозащита-Плевен, според който теренът от единия до другия край на квартала попада в обхвата на старо свлачище. Освен това живеещите в района се оплакват от много шум и запрашеност при строителството.

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"Още през 1979 г. тук е регистрирано свлачище. От другата страна на квартала също има свлачище. Там обаче е изградена подпорна стена, а тук няма", обясни Ваньо Иванов в ефира на Нова телевизия.

Строежът на подстанцията започнал тази година. Хората се оплакват, че започнали да режат гората още през септември миналата година. "Това е терен с наносна почва – най-слабият. Тук е склон. Цялата вода в момента влиза в нашия блок и подкопава основите", обясни Иванов.

Възложител на обекта е общината. Хората са поискали информация за документите, но не са ги получили. Казват, че няма диалог с местната власт.