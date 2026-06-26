Готвят Велико Търново за Европейска столица на културата

Фондация "Велико Търново – 2032" ще координира подготовката на кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Общинският съвет на Велико Търново гласува създаването на фондацията.

Това решение е първата институционална стъпка в процес, който започна от независимия културен сектор в историческата и духовната ни столица преди повече от година.

Целта на създаването на фондацията е да бъде дадена организационна рамка на връзките, партньорствата и инициативите на регионално ниво в Централна и Северна България, чрез които Велико Търново има възможността да надгради своята историческа идентичност с визия за бъдещето и да излезе от рамките на своя популярен исторически профил.

Още: Бургас се кандидатира за Европейска столица на културата през 2032 г.

По план кандидатурата за Европейска столица на културата трябва да бъде внесена в Министерството на културата до януари 2027 г. До тогава фондацията следва да обедини идеи, проекти и решения, които заедно с инструментите на културата да променят и подобрят начина на живот във Велико Търново и целия централен регион, предаде БНР.

"Това решение не е финал, а начало. Велико Търново гледа отвъд собствените си граници, защото вярваме, че бъдещето на региона се изгражда заедно", заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов, който беше избран от общинските съветници за председател на Управителния съвет на фондацията. В него влизат още представители на образованието, бизнеса, медиите и активния обществен сектор.

Пловдив се завръща като Европейската столица на културата онлайн