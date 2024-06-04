Webground
Днес 194 Вчера 270

Вечерен виц: Липсвам ли ти?

214
Вечерен виц: Липсвам ли ти?
Снимка: iStock

- Здравей... Липсвам ли ти?

- Ако трябва да съм честна - да, много!

- Да се съберем отново?... м?

- НЕ! Страх ме е, че ще ме излъжеш отново!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

- Да ти напомня ли, че аз те заварих с друг мъж в нашето легло? Какво съм те излъгал?!

- Излъга ме, че ще се върнеш от командировка на следващия ден!!!

 

Вицове за Иванчо

Вицове за счетоводители

Супер смешни вицове

Стари български вицове

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ВИЦОВЕ:

Виц на деня: В кръчмата

Виц за добро утро: Вчера моята жена

Вечерен виц: Двама бащи

Виц на деня: Майка при джипи-то

Виц за добро утро: Телефонът в службата

Вечерен виц: Един са събужда

Виц на деня: Пациент към доктора

Виц за добро утро: Планински водач

Вечерен виц: Иди да хвърлиш боклука

Виц на деня: В библиотеката

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Интервю

Още
"Борисов ще трябва да си пази гърба от Пеевски": Възможно ли е управление на ГЕРБ и ДПС? (ВИДЕО)

Изборите 2 в 1 наближават. От какви позиции влизат големите ...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Вечерен виц: Липсвам ли ти?
Вечерен виц: Липсвам ли ти?

- Здравей... Липсвам ли ти? - Ако трябва да съм честна - да, много! - Да се съберем отново?... м? - НЕ! Страх ме е, че ще ме излъжеш отново! -...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ефектът на западното оръжие срещу Русия: Експертни позиции
Ефектът на западното оръжие срещу Русия: Експертни позиции

Премахването на ограниченията за използване на западно оръжие по цели на руска територия ще помогне на Украйна да отблъсне руските атаки, особено...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
30 от най-прекрасните авторски пожелания за сватба
30 от най-прекрасните авторски пожелания за сватба

Сватбата е онзи приказен миг, който превръща „аз“ и „ти“ в „ние“, мигът на сливането на съдбите и душите,...