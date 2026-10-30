Как да бъде запазена тайната на вота и колко струват президентските избори: Отговорите от ЦИК дни преди балотажа

Най-добре е да се сгъва на два пъти разписката от машинното гласуване, за да не бъде разкрита тайната на вота. За организацията на секциите по места, отговорност е на кметовете на съответните общини. В рамките на изборния ден по време на първия тур на президентските избори, няма нито един сигнал, че някой не е успял да упражни правото си на глас. Това заяви пред БНТ говорителят на ЦИК Стоянка Балова. Още: Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби: Анализ на политолози

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Около 3 млн. евро е план-сметката на ЦИК за президентските избори и за двата тура, стана ясно от думите ѝ.

По думите ѝ по време на балотажа на президентския вот не трябва рязко да се дърпа картата и машинната разписка. Процесът по гласуване трябва да бъде на видима част, като има указания как и при какви условия може да се обърне избирателят към членовете на секционната избирателна комисия, за да може да гласува втори път, обясни Балова.

Ако няма параван за гласуване, може да се сложи нещо друго, което също да гарантира честността на вота.

Според нея членовете на СИК са се справили сравнително добре без сериозни нарушения. "Този път нямаше голяма смяна на членовете на СИК. Ще има и наградени служители на СИК, като възнаграждението е 15 евро.

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