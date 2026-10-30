Еврото обърна посоката в края на седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Тенденцията за рязък спад като цяло продължи до самия край на месеца, като на 27 октомври бе отбелязан нов антирекорд за последната близо година и половина - 1,1126. Такива ниски равнища не бяха наблюдавани от 12 май миналата година, когато курсът слезе до 1,093 спрямо американската валута. Днес ситуацията е малко по-обнадеждаваща за еврото - то отвори с курс, по-висок от последния отчетен в предходната сесия.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 30 октомври, за 1,1195 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,13% над последното отчетено ниво в четвъртък.

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Европейската централна банка определи на 29 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1130 щатски долара спрямо 1,1133 щатски долара на 28 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 октомври, когато слезе на ниво 1,1126.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 30 септември - 1,1327 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 октомври 2026 г. - 1,1126.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.