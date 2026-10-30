Откога изплащат пенсиите за ноември

Изплащането на пенсиите за ноември т.г. през пощенските станции ще започне на 6 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември 2026 г. През този месец отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден. Още: За една трета от бъдещите пенсионери вторият стълб е неизгоден

Кога изплащат детските и обезщетенията за безработица

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На 3 ноември (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври. Още: Обявиха кога изплащат пенсиите за октомври Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 ноември (понеделник). Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“. Още: Разходите за пенсии скочиха с близо 10%: Нови данни от НОИ