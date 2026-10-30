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Дъжд, облаци и мъгли: Лоши условия за планински туризъм

30 октомври 2026, 10:23 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Дъжд, облаци и мъгли: Лоши условия за планински туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е облачно и мъгливо, преобладава дъжд, като на места е по-слаб, а на други – интензивен, казаха от ПСС. От спасителната служба не са имали сигнали за инциденти през изминалото денонощие. Още: Облаци и мъгли в планините, не става за туризъм

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°. Още: Неподходящо за туризъм: Вятър, мъгли и облаци в планините

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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