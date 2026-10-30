Най-големият срив в историята на Google: Цената на акциите се сгромоляса, загуба от 500 млрд. долара

Цената на акциите на Google се срина драстично на фона на паниката около изкуствения интелект.

Компанията майка на Google Alphabet завърши в четвъртък с над 12% спад, заличавайки 500 милиарда долара от стойността си. Това представлява най-големият срив в историята на Google и е вторият по мащаб сред компаниите, листвани на борсата в САЩ, след спада от 593 милиарда долара в стойността на Nvidia миналата година, след като възходът на китайския DeepSeek AI породи опасения, че американските компании за изкуствен интелект може да загубят надпреварата.

Това се случва, след като последните резултати на Alphabet показаха разочароващи печалби в бизнеса с реклама в търсачките и пълния мащаб на огромните разходи за изкуствен интелект. Акционерите обаче са обезпокоени, че тези огромни залози може да не се осъществят и че компанията и останалата част от технологичната индустрия може да не възстановят инвестициите си в изкуствен интелект.

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AI рискът

Резултатите показват, че Google вече печели от бума на изкуствения интелект, като приходите в облачния бизнес са се удвоили. Инвеститорите обаче са обезпокоени, че има спад в бизнеса с търсене, който все още представлява голяма част от приходите на Google.

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Google и неговият главен изпълнителен директор Сундар Пичай се стремят агресивно да възприемат изкуствения интелект, след сравнително бавния старт срещу други компании като OpenAI. Компанията започна да използва своя модел Gemini, за да отговаря на много заявки за търсене, въпреки факта, че рекламирането в резултатите от търсенето е надежден и огромен бизнес за компанията майка Alphabet.

„На пазар, притеснен от това, че изкуственият интелект ще погълне франчайза, инвеститорите трябва да видят ускоряване на търсенето, а не забавяне“, каза Дейв Вагнер, портфолио мениджър в Aptus Capital Advisors.

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Компанията от Маунтин Вю, Калифорния, отчете отрицателен свободен паричен поток от 9,1 милиарда долара, въпреки очакванията на анализаторите, че ще се доближи до точката на рентабилност.

Агресивните усилия за увеличаване на облачния капацитет и финансиране на развитието на изкуствения интелект доведоха до загуба на Alphabet от 5,9 милиарда долара през последното тримесечие, което е първият път, когато компанията излезе на отрицателен баланс от 22 години насам като публична компания.

Общите приходи не постигнаха целите на Уолстрийт: ръстът на приходите на Google Cloud надмина очакванията, но не беше достатъчен, за да компенсира пропуските от 1,4 милиарда долара в реклама.

Второто поредно тримесечие на отрицателен паричен поток за Alphabet беше рязък обрат за компания, която дълго време беше един от най-продуктивните генератори на парични средства в технологичния сектор.

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