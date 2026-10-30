Европейският петрол удари годишен рекорд, идва четвърти пореден месечен ръст

Цените на петрола отбелязаха ръст в началото на търговията в петък, 30 октомври, на фона на опасения относно доставките, след като подкрепяните от Иран хути в Йемен засилиха атаките срещу Саудитска Арабия. Очертава се четвърти пореден месечен ръст – най-значителният от юли насам. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха с 86 цента до 115,74 долара за барел в началото на азиатската търговия. Ръстът продължи устремно и в следващите часове, като към 10:00 ч. българско време цената е 117,34 долара - с над 2,46 долара повече спрямо затварянето на предходната сесия. Това е и най-високото ниво за последната година.

Фючърсите на американския суров петрол WTI се повишиха със 72 цента до 102,72 долара в началото на търговията. Към момента на публикуване на материала цената им е 104,09 долара.

За месеца сортът „Брент“ е на път да приключи с ръст от близо 14%, докато WTI се насочва към скок от 15%, като за първи път от април ще затвори над 100 долара.

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Факторите

В четвъртък хутите, подкрепяни от Иран, заявиха, че са атакували няколко обекта в Саудитска Арабия, включително най-голямата ѝ нефтопреработвателна рафинерия „Рас Танура“, рафинерията „Рабиг“ и обект на държавната Saudi Aramco в Абкайк. Коалицията, водена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство в Йемен, съобщи, че е прехванала крилата ракета, изстреляна от хутите към западния регион на кралството.

„Продължаващите военни действия около Ормузкия проток на фона на съмненията за реалистичен дипломатически път поддържат цените на петрола на високо ниво в очакване на ескалация на конфликта през следващите седмици“, заяви Саул Кавоник, ръководител на енергийните проучвания в MST Marquee, цитиран от CNBC.

Снимка: Getty Images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс е установил контакт с Иран, за да помогне на страната да получи медицински материали, след като американските медии съобщиха, че Ванс е изпратил писмо до най-висшия служител по сигурността в Техеран с цел възобновяване на мирните преговори.

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Иран е получил писмо от Ванс, но все още не е отговорил на него, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция Tasnim, като добави, че Техеран иска САЩ да изпълнят неговите условия и че „всяка позиция, която противоречи на тази рамка, е неприемлива“.

Междувременно Иранската революционна гвардия съобщи, че три танкера са се натъкнали на морски мини, експлодирали са и са се възпламенили, докато се опитвали да използват неразрешен маршрут южно от Ормузкия проток.

На фона на опасенията за сигурността в региона компаниите ExxonMobil и Chevron са отменили плановете си за пътуване на свои ръководители до най-голямото петролно изложение в Обединените арабски емирства следващата седмица, съобщават пред Reuters два източника, запознати с развитието на събитията.