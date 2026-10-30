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Мечокът Явор вече е щастлив в парка в Белица

30 октомври 2026, 10:11 часа 780 прочитания 1 коментар
Снимка: Четири лапи
Мечокът Явор вече е щастлив в парка в Белица

След 14 години, прекарани в тесни бетонни заграждения, 22-годишният кафяв мечок Явор вече има нов дом в Парка за мечки в Белица. Там той ще разполага с просторна територия, басейн за къпане и бърлога, в която да се укрива, когато пожелае, съобщи международната организация за защита на животните "Четири лапи". От 2012 г. Явор е живял в зоопарка в Ловеч, където е бил отглеждан в бетонни заграждения без растителност и без възможност да проявява естественото си поведение. Преди преместването ветеринарни лекари са прегледали мечока и са установили, че е в добро здравословно състояние и може да понесе пътуването.

Снимка Фондация “Четири лапи“

Той е транспортиран със специализираната мечешка линейка на Парка за мечки в Белица. Още: Още един мечок отива в Парка за мечки в Белица

Мечо вече си има бърлога и басейн

В момента Явор е настанен в карантинен сектор с площ от три декара, където разполага с изкуствена бърлога и голям басейн. Там той постепенно ще свиква с новата среда под постоянното наблюдение на ветеринарен лекар и гледачите в парка. От "Четири лапи" казват, че новият шанс за Явор е резултат от дългогодишната им кампания “Промяна за зоопарковете“, чиято цел е подобряване на условията за отглеждане на животните в българските зоологически градини. Според екипа на парка мечокът се чувства добре и предстои внимателно да бъде проследена адаптацията му към новия дом. Още: 5 мечки се събудиха в Белица, паркът отваря за посетители

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Белица кафява мечка Явор Парк за мечки
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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