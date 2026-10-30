През ноември: Военна техника ще се придвижва по пътищата в България

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна мрежа през месец ноември, съобщиха от пресцентъра Министерство на отбраната. Става въпрос за личен състав и военна техника от формированията на Съвместното командване на силите ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура в периода от 2 до 14 ноември за участие в планирана съвместна подготовка.

Кой ще ги придружава?

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, допълват още от министерство на отбраната.

Движението на военни през страната досега?

Припомняме, че през септември военнослужещи и военна техника от състава на въоръжените сили на САЩ преминаваха от републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура у нас в периода до 25 септември 2026 г.

Транспортирането им ще се извърши от учебен полигон „Ново село“, през Румъния, за Германия. Причината е участие в планирани учения и ротации на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати.

Автоколоните и тогава бяха ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Пак през септември личен състав и военна техника от въоръжените сили на Република Турция преминаха по републиканската пътна инфраструктура. Те бяха транспортирани към Румъния за участие в учение. ОЩЕ: Военни от САЩ и техниката им ще минават по пътищата ни