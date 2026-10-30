Йотова срещу Гюров: Равносметката за лъжите и победата

Впечатлението, че настоящият президент и кандидат за пълен мандат Илияна Йотова надделя над основния си опонент в изборната надпревара Андрей Гюров в президентския дебат може да бъде прието с уговорки, но не може да бъде отречено.

Сблъсъкът им на финалната права в студиото на БНТ бе важен по две причини:

По-очевидната: мнозинството от избирателите все още не са гласували и съответно всяко изречение има потенциал да привлича хиляди потенциални гласове. Или да ги отблъсква. И по-особената: че политиката се формира в балони с райски газ, в които реалостта отстъпва на ореол към любимеца и разгром на противника - и нормалният човек започва да се нуждае спешно от реална преценка. От това просто да види двамата претенденти един срещу друг, а не поредното тъпо или сполучливо меме.

Йотова заложи на техника, която ѝ осигури комфорт и доминация през целия дебат. Техниката може да се опише така: "Сглоби Гюрюв със сглобката. И го елиминирай заедно с нея". Йотова общо взето звучеше като критик на властта от февруари-март месец 2025-та или дори 2024-та - когато търпението към всякакви конфигурации бе изчерпало лимита си. Гюров беше описван непрекъснато като асоцииран образ на Кирил Петков и Асен Василев, беше задържан умишлено в партийната си принадлежност, и оттам се превърна в много по-удобен за нападения конкурент.

Гюров не намери много точно противодействие - той трябваше да отговори по същия начин и не го направи. Щеше да спечели повече точки, ако завръщаше разговора към днешното - към първите близо 6 месеца от управлението на кабинета Радев и всичките проблеми, с които то е съпътствано. Много повече можеше да се каже за хлабавите международни позиции, пълният неуспех по отношение на овладяването на цените, нарастващото социално недоволство, което ще издържи само още няколко месеца и почти бутафорната "битка с мафията", която хич не се осъществява така, каквато беше първоначалната заявката.

Така или иначе е ясно - победителят в подобен дебат винаги е онзи, който има по-добра реторика, повече дар слово, повече агресия и харизма. Но да не забравяме разбора на фактите - все пак, извън дар словото, извън мъглата от думи, точно това показва кой какъв е. А Гюров направи няколко брутални пропуска, с които да излезе категоричен победител точно заради пълно изопачаване на факти от Йотова. Гюров се държа "културно" тогава, когато си длъжен да действаш - в политиката място за прекалено джентълменство няма. По ред на номерата:

Отзад-напред - в края на дебата дойде време за "лични въпроси" към кандидатите за президенти. И точно тогава Илияна Йотова, попитана какво би откроила като (лични) качества на Гюров, каза, че не го познава много добре. Какво излезе - не го познава, но му е дала цялата изпълнителна власт в ръцете (за забравилите - Гюров беше служебен премиер)?! Това какво говори за нея и преценката ѝ да управлява? ОЩЕ: Пак бих предложила Гюров за премиер, обяви Йотова

Гюров казал, че арестите на кметовете на Сунгурларе (Димитър Гавазов) и Белица (Радослав Ревански) били нов Възродителен процес - който е гледал "Лице в лице", много добре знае, че няма такова нещо. Каза обаче, че че се виждат "сенки на комунистическия режим, които отново се опитват да сплашват и използват хората". И в този аспект е много важно да бъде подчертано - докато някой не бъде осъден, той е невинен. До момента, в рамките на управлението на "Прогресивна България" (ПБ) и "борбата с олигархията", никой още не е осъден. 131 депутати имат - колко точно им трябват, за да реформират правосъдието ни? Защото то е сочено за виновник - но прокуратурата и съдът са тези, които определят кой е виновен и кой не е, не политиците ОЩЕ: Пуснаха под домашен арест кметовете на Белица и Сунгурларе

Йотова защити решението си да не наложи вето на Бюджет 2026 година, защото така казал Конституционният съд. Обаче за референдума за еврото, който "началникът" ѝ Румен Радев искаше да направи, не призна решението на Конституционния съд. Оправда се, че в този случай Конституционният съд не решил по същество - да, съдът реши, че няма място за спор. По-ясно от това здраве му кажи. Гюров не подчерта точно това противоречие - един път Конституционният съд е панацея, друг път не е. Така ли ѝ изнася на Йотова?

В раздела за задаване на въпроси един на друг (двамата кандидати можеха да си задават въпроси). Първият на Гюров беше за свободата на медиите - грешка и то много сериозна. Първият трябваше да е за Петричкия Ескобар - и не защо Йотова го е помилвала, а защо е помилвала ОСВЕН ТОВА осъден за две убийства и грабеж? Хубаво, "Ескобар" е болен, Йотова е хуманна, нищо че "болният" се бие доста активно и умело предвид заболяванията си - хайде да каже какво е направил двоен убиец, че да счете тя, че се е поправил? Нещо е измил чиниите ли, кофата за боклук ли е изхвърлил, за прането ли се е погрижил, градинката ли е прекопал? Какво конкретно?! ОЩЕ: Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за две убийства и грабеж

Войната в Украйна: Големите пропуски на Гюров

Тук какво стана - един силен момент за Гюров, а можеше да са много. Силният момент беше Йотова като иска мир, обади ли се на Владимир Путин, след като нахвали и финландския президент Александър Стуб, който го направи тази седмица? Румен Радев обади ли се, след като години наред беше президент и тя му беше вицепрезидент? Двамата обадиха ли се? Не, защото нямат какво да предложат и нямат никаква идея какво да направят, освен да се навеждат пред Кремъл и да целуват калимявки - ОЩЕ: Гюров към Йотова: Вие обадихте ли се на Путин? Той вдигна ли ви?

И пак отзад напред - Йотова направо каза, че правителството на Кирил Петков лишило България от газ, та се наложило да се мисли за алтернатива с "Боташ". "Газпром" спря подаването на газ, защото издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин го нареди! Само преди по-малко от 5 години беше, не преди 55! А договор като този с "Боташ" наистина е оправдан като идея - да имаме алтернатива, защото никой в Европа не беше изцяло подготвен за спиране на газа от Путин и съответно нямаше как да не се стигне до скъпотия. Но договорът с "Боташ" беше така уреден, че плащаме излишно - и го уредиха хора, избрани от Румен Радев - ОЩЕ: Договорът с "Боташ": Плащаме по 1 млн. лева дневно за нещо, което не можем да ползваме

Войната в Украйна почна през 2013 година, не през 2022 година, Русия "не можете да я изключите" - основна теза на Йотова. Да, когато украинците излязоха на площада (Майдан) да свалят тяхната олигархия и менторът ѝ Путин хукна да я пази, че в бъдеще самият той в Русия да не вземе да стигне до това да се оправя с Майдан. Та в този ред на мисли - другарката Йотова против ли е да се протестира и да се сваля ОЛИГАРХИЯТА, както в Украйна посмяха да направят? Нали тя и "Прогресивна България" свалят една олигархия сега, в България, която между другото я сваляме и ние от 2013 година, ДАНСwithme? Гюров не направи тази аналогия - и всъщност така дава почва допълнително да се говори и налива вода в мелницата, че ДПС Ново начало сега, на втори тур, ще му помага. Затова ли той не се сети за аналогията или просто защото няма политически опит - всеки може да прецени, моето мнение (Ивайло Ачев, главен редактор) е липсата на опит - не съм видял досега убедителни факти и доказателства за другия вариант.

Коалицията на желаещите - Йотова я използва като аргумент как Гюров и подкрепящите го се готвят да пратят български войници в Украйна. Но сама каза - тази коалиция подготвя войници да отидат в Украйна СЛЕД като има мирно споразумние. След! След! След! Гюров веднага трябваше точно това да отбележи и да подчертае - мироопазваща мисия, а не контингент по време на война. Български войници бяха в Афганистан, в Ирак - Йотова тогава развяваше ли знамето на мира, че не се сещам нещо? И още - когато си войник, твоята работа е да воюваш, това е смисъкът на тази професия. Така че който не иска да се бие, да си избере друга професия!

За финал - Йотова, точно по буквите на кремълската пропаганда, настоя, че не може сега да има примирие, а трябвало веднага мир. Само че примирието е задължителната стъпка към траен мир - спираш да стреляш, сядаш с противника на една маса и почвате да се договаряте така, че накрая всеки да е съгласен. Ако не е така, е все едно да идеш на матура без да си си писал домашните цяла година. Ако не е така, все едно да тръгнеш да вдигаш 150-200 килограма от лежанка, без да си загрял преди това. Проста аналогия - и Гюров я пропусна.

Въобще - Гюров пропусна много. И е прав Ангел Джамбазки, че пак ще се гласува, защото НЕ искаме някой да спечели, а не защото искаме ДА спечели - ОЩЕ: Тази неделя ще имаме възможността да гласуваме "против"

КАКВО КАЗВА ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДВАМАТА КАТО ФАКТИ: ВИЖТЕ АНАЛИЗА НА CLAUDE!

СПЕЦИАЛЕН АНАЛИЗ НА "ДОЙЧЕ ВЕЛЕ" КОЙ КАКВО КАЗА КАТО ЛЪЖИ В ДЕБАТА - ТУК!

Автори: Райко Байчев и Ивайло Ачев