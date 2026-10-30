Важен директор в Левски: "Това е пътят напред, Веласкес ме доведе в София"

През последните седмици Левски взе много важно решение - да премахне таксите за някои от възрастовите групи в детско-юношеската си школа. Емилио Ларас, който е директор на ДЮШ на "сините" от юни месец говори пред "elperiodicodearagon", като сподели, че е доволен от работата, която се върши в клуба. По негови думи всички следват зададения план. Испанецът сподели още, че старши треньорът на Левски Хулио Веласкес има основна заслуга за неговото пристигане в София.

Емилио Ларас: "Всички работят заедно"

Ето какво каза Емилио Ларас: "Минаха четири месеца, откакто съм в Левски и досега съм много доволен както заради желанието на хората в клуба, така и заради спазването на насоките на методологията, която променяме. Усещането е, че всички работят заедно. Това е пътят напред и се надявам, че както с всичко останало, ще бъде дадено достатъчно време, за да се утвърдят нещата. Чувствам се много комфортно и полезен. На лично ниво се чувствам много адаптиран към града и вече живея с известна степен на нормалност".

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"Винаги съм се опитвал да помагам"

Ларас сподели и как е пристигнал в Левски: "Веласкес беше повратна точка. Винаги съм се опитвал да помагам на всички треньори от първия отбор, които са били в Реал Сарагоса, като съм им бил на разположение. С Хулио не беше нищо повече или по-малко специално, отколкото с другите, но това лято той ми се обади, за да ми предложи тази работа, и ми се стори добра възможност също така да променя малко ролята си от резервна скамейка на мениджърска".

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