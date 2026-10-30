"Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС": Петър Витанов за залога на президентския вот

"Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС, защото ще бъде торпилиран. За мен няма никакво съмнение за разбирателство между хора от ПП и "Ново начало". Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в отговор на въпрос дали сблъсъкът Йотова-Гюров има по-голям залог от президентския мандат.

Той обърна внимание, че изслушванията за нов ВСС са в понеделник и вторник, а гласуването трябва да е на 19 ноември.

Според него изборът е много повече от президет. "Аз лично бих го квалифицирал така - не директно или гръмовно "за" или "против" правителството. При всички положения е стабилността на това правителство срещу една възстановена стара сделка или сглобка", каза Витанов, като уточни, че няма информация някой от "Демократична България" (ДБ) да води подобни преговори, като така излиза, че има разбирателство между Пеевски и "Продължаваме промяната" (ПП). Витанов не посочи публично кой точно от ПП евентуално води разговори за разбирателство с Пеевски и ДПС.

"Това го твърдя. Вижте отношението на Андрей Гюров към кметове на ДПС. Емблематични кметове, вижте отношението на Асен Василев към въпросния кмет. До вчера говориха за купувачи на гласове, днес за Възродителен процес", каза Витанов, въпреки че водещите го поправиха, че Гюров не е казвал Възродителен процес в интервюто пред "Лице в лице" на bTV.

Витанов обърна внимание, че във втоник е имало централно оперативно бюро на "ДПС - Ново начало" и се е взела окръжна депеша всички структури да работят за Гюров. "ДПС е мобилизирано, работи за Гюров, вие ще го видите в неделя вечер. Това е залогът - залогът е ВСС", убеден е председателят на парламентарната група на "Прогресивна България".

Според него това е изключително лошо, защото "тези хора" (т.е. ПП) обуславят своето съществуване със съдебната реформа.

Имало ли е опити за преговори с ДПС и ГЕРБ?

Витанов заяви, че не знае за опити на Делян Пеевски за договорка с "Прогресивна България" (ПБ).

"Мога да говоря от гледна точка на парламента. Там сме се радвали на конструктивно отношение. През първите месеци те гласуваха с нас без да сме искали някаква подкрепа. От няколко месеца определено не е така. Дори да е имало такова намерение - то не е успешно. Сега са най-острата опозиция", заяви Витанов.

Той коментира и гласовете на ГЕРБ и дали има директна подкрепа за Йотова с герберски гласове. "Това, което видях като анализ на първи тур, една относително малка част от симпатизантите на ГЕРБ са излезли да гласуват, но от тях гласуването в полза на Гюров е пет към две", заяви още Витанов.

Оптимист за вота след дебата Йотова-Гюров

Витанов обаче не очаква Йотова да загуби изборите, защото след вчерашния дебат между Йотова и Гюров е голям оптимист.

"Там нямаше съмнение в доминацията на г-жа Йотова. Според него Йотова превърнала Гюров в Кандев. "Остави го без думи, каза Витанов. ОЩЕ: Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби: Анализ на политолози

Дроновете в Черно море

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" коментира и ескалацията в Черно море. Според него се прави внушението, че понеже Румен Радев е на власт, са започнали да летят дронове в Черно море.

"Това е популизъм тип "ранен Бойко Борисов". За всеки човек, който има капка понятие от международни отношния, може да ви каже кога се стигна до ескалация. Тя не е свързана нито с управлението нито на Турция, нито на България", добави Витанов.

Той обясни, че на територията на Румъния и в териториалните води не е трябвало да има нито един удар след обвиненията на Букурещ. "Всички сме жертви на ескалиращата война", смята Витанов.

И добави, че Румъния не си е позволила да извика руския посланик, като ние сме го направили като държава. ОЩЕ: "Буквално едно пристанище ще изчезне": Какво ще стане, ако дрон дойде до брега

Бюджет 2027

Петър Витанов бе попитан и за бюджет 2027, като по думите му разбирането на ЕК е, че трябва да влезем в критериите от Маастрихт. Той обаче отбеляза, че има размразяване на мерки и политики.

"Някъде в бюджетната сфера възнагражденията ще бъдат увеличени повече, като например учители, млади лекари и т.н. Аз съм ляв, на мен социалната политика ми е в ДНК-то. Искам много повече, но трябва да се намери този баланс, по който бюджетът няма да бъде възпламенен", смята Витанов. ОЩЕ: Радев внуши, че ЕК ни притиска за Бюджет 2027 - ЕК му отговори, финансовото министерство "изглажда"