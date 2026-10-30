Най-голямото обновление в градския транспорт: Нови превозни средства и нови линии в София

Следващата година София ще стане свидетел на най-голямото обновление на превозните средства в градския обществен транспорт от 2016 г. насам.

Иван Николов, който от 20 октомври е новият зам.-кмет на София, отговарящ за транспорта и градската мобилност, очерта и останалите цели пред себе си - подобряване на условията на работа на водачите, на услугата за пътниците, оптимизиране и където е нужно - обновяване на пътната маркировка и сигнализация.

"Някои от заявените австрийски автобуси ще видим още тази година – по натоварените линии 204 и 280. Вече направихме полеви тестове с тях. До Нова година очакваме и 13 автобуса специално за линиите до Витоша", отбеляза София Николов.

Още: Как младите шофьори в Бургас изкарват повече пари: Шефът на "Бургасбус" за сивия сектор

През 2027 г. трябва да дойдат и 125 други нови превозни средства – тролеи и електробуси.

Източник: БГНЕС

Планирано е пускането на 2 нови тролейбусни линии. Едната ще свързва кварталите "Люлин" и "Гоце Делчев", а другата – "Надежда" с "Младост". Ще има и 2 нови линии, обслужвани с електробуси.

Според приетата визия за столицата до 2030 г., ролята на градския транспорт трябва да се повиши с 10%. Това е и един от начините за намаляване на задръстванията по софийските пътища, смята зам.-кметът, цитиран от БНР.

По думите на Николов се обмисля разширяването действието на нискоемисионните зони, но не като териториален обхват, а като времетраене от годината. Работи се и по въвеждане на още локации на зелени вълни и координирани трасета.

Още: С дупка от 46 млн. евро в транспорта: Приеха с мнозинство бюджета на София

"София има нужда и от генерален план за организация на движението, но изработването му изисква повече време е работа. Предварителният му вариант може да е готов още през 2027 година", добави той.