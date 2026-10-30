Ударени кораби край България:

Защо Йотова помилва клинично здрав двоен убиец? Не съм запознат със случая, отговори Петър Витанов

30 октомври 2026, 8:41 часа 1106 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Защо Йотова помилва клинично здрав двоен убиец? Не съм запознат със случая, отговори Петър Витанов

Помилват се не ангели, а престъпници. За този случай аз не знам, нямам представа. Това каза председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов за поредния скандален случай с помилване, направено от Илияна Йотова като вицепрезидент. Сега Йотова е президент и се бори за редовен мандат като държавен глава, след като в момента е на поста, защото Румен Радев го оваканти. Повече подробности за случая с помилвания за 2 убийства и грабеж, който е бил клинично здрав и не става въпрос за милост по линия на здравословни рискове за живота му - ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: Йотова е помилвала осъден на доживотен затвор за две убийства и грабеж

Точните думи на Петър Витанов: "Институтът по помилване на помилвна ангели, светци. Той помилва престъпници. За този случай конкретно не знам" - Още: Съдията, пуснал Петричкия Ескобар, е намесен и в делото за осъден за двойно убийство, помилван от Йотова

Витанов даде пример с помилванията назад в годините при предишни президенти. "Това е върховен акт на милосърдие, дали да го име, дали да го няма, решава българският законодател. Адска негативна конотация се създаде".

На въпрос на Нова телевизия дали изобщо трябва да има помилвания, Витанов отговори, че е "за", когато под голям риск е поставено здравето на човек. По думите му, това е хуманно отношение - позицията е в линия с предишни думи на председателя на парламентарната група на "Прогресивна България" - ОЩЕ: Видео поставя Йотова под натиск: "Петричкия Ескобар" се бие в затвора седмици преди помилването

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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