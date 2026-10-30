"Снощи Йотова излъга, ще я съдя": Кирил Петков за обвинението, че е щял да предаде българската позиция за Македония

Лъжите на Илияна Йотова няма да останат без отговор! Снощи, в национален ефир, г-жа Йотова многократно излъга по мой адрес.

Това написа бившият служебен премиер Кирил Петков след президборния дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

"Излъга, че по време на общото ни пътуване до Северна Македония съм щял да предам българската позиция, тоест ме обвини в национално предателство. Истината е, че по време на моето правителство превърнахме позицията на България за Северна Македония в позиция на целия Европейски съюз. Безспорен български успех г-жа Йотова се опита да представи като национално предателство", категоричен беше той.

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За Македония и "Боташ"

Петков направи няколко уточнения за пътуването, за за което Йотова говори снощи.

"Пътуването, на което бяхме заедно, не беше за преговори по споразумението, както твърди тя, и дори не беше в Скопие. Беше в Битоля, за откриването на български клуб. Тази снимка с балоните е от единствения път, когато г-жа Йотова е била с мен в Северна Македония. Пред балоните на новия клуб ли спасяваше „националния интерес“? Това е лесно доказуема лъжа", заяви той.

По думите му Йотава излъгала и за това, че неговото управление е спряло руския газ и затова се е стигнало до „Боташ“.

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"Истината е, че газът беше спрян от „Газпром“, защото отказахме да приемем изнудващото искане на Кремъл България да плаща в рубли в нарушение на договора. А договорът с „Боташ“ беше подписан от служебното правителство на президента Радев, при когото тя беше вицепрезидент. Това е един от най-лошите енергийни договори в модерната история на България", поясни още Петков.

Той обяви, че вече е възложил на юридически екип да подготви съдебен иск и работата по него е започнала.

"Ще се видим в съда, г-жо Йотова! Защото Вашите лъжи бяха грозни, злобни и накърняващи интереса на България", завърши Петков.