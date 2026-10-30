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Спорт по ТВ днес - 30 октомври

30 октомври 2026, 9:45 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Спорт по ТВ днес - 30 октомври

Както винаги петъчният ден ще ни подготви за изобилието от спортни събития през уикенда с увеличена доза спорт, спрямо предходните дни от седмицата. Днес ще можем да наблюдаваме мачове от българския футбол и такива от световната сцена. Тенис турнирите във Виена и Базел напредват към решаващите фази. Във Формула 1 става все по-напечено. А телевизионната програма ни е подготвила още моторни спортове, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, голф, борба и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме днес

10:30 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 1

10:30 Вдигане на тежести: Световно първенство в Нинбо, Ринг

10:50 Moto GP: Гран при на Малайзия, тренировка, Макс спорт 1

14:15 Футбол: Втора лига, Рилски спортист - Вихрен Сандански, Диема спорт

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15:00 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 1

15:00 Борба: Световно първенство в Астана, БНТ 3

15:00 Падел: Премиер Тур в Кувейт, Ринг

15:00 Голф: Challenge Tour Grand Final. Макс спорт 2

16:30 Тенис: ATP 500 Виена, Макс спорт 1

17:00 Тенис: ATP 500 Базел, Макс спорт 3

17:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА 1948 - Спартак Варна, Диема спорт

19:00 Кърлинг: Европейско първенство на Острова, Евроспорт 1

19:30 Футбол: Първа лига, Локомотив София - Ботев Пловдив, Диема спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Енерги Котбус - Бохум, Нова спорт

20:00 Баскетбол: Евролига, Дубай - Апоел Тел Авив, Макс спорт 2

20:00 Футбол: Лига 1, Льо Авър - ПСЖ, Диема спорт 2

20:30 Формула 1: Гран при на Мексико, първа тренировка, Диема спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Олимпия Милано, Макс спорт 2

21:30 Волейбол: Нефтохимик - Локомотив Авиа, Max One

21:30 Футбол: Бундеслига, Елверсберг - Майнц 05, Нова спорт

22:00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, Евроспорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Шефийлд Юнайтед - Рексъм, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Виляреал - Еспаньол, Макс спорт 4

22:05: Футбол: Лига 1, Лил - Ланс, Диема спорт 2

23:00 Тенис: ATP 500 Виена, Макс спорт 1

23:50 Формула 1: Гран при на Мексико, втора тренировка, Диема спорт 3

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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