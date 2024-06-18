Виц за добро утро: Липсвам ли ти?
- Ако трябва да съм честна - да, много!
- Да се съберем отново?... м?
- НЕ! Страх ме е, че ще ме излъжеш отново!
- Да ти напомня ли, че аз те заварих с друг мъж в нашето легло? Какво съм те излъгал?!
- Излъга ме, че ще се върнеш от командировка на следващия ден!!!
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Редактор:
Сашка Христова
Етикети: вицове