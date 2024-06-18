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Виц за добро утро: Липсвам ли ти?

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Виц за добро утро: Липсвам ли ти?
Снимка: iStock

- Здравей... Липсвам ли ти?

- Ако трябва да съм честна - да, много!

- Да се съберем отново?... м?

- НЕ! Страх ме е, че ще ме излъжеш отново!

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- Да ти напомня ли, че аз те заварих с друг мъж в нашето легло? Какво съм те излъгал?!

- Излъга ме, че ще се върнеш от командировка на следващия ден!!!

 

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