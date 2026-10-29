Нов хеттрик и победа за Роналдо го приближиха още повече до заветните 1 000 гола

Кристиано Роналдо се разписа на три пъти при победата на Ал-Насър с 5:3 над Ал-Холуд в срещата от 12-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. След хеттрика си, португалецът вече има 985 попадения на сметката си и му остава да се разпише само още 15 пъти, за да осъществи голямата си цел - да реализира 1 000 гола в официални срещи. Сънародникът му Жоао Феликс направи четири асистенции, като подаде за два от головете на Роналдо.

Кристиано Роналдо ще има възможности да подобри рекорда

Кристиано Роналдо ще може да се доближи до голямата си цел още повече в началото на идната седмица, когато Ал-Насър ще има ангажимент в Азиатската Шампионска лига. В мач от четвъртия кръг на основната фаза Роналдо и съотборниците му ще гостуват на Пахтакор от Узбекистан. Този двубой предстои на 2 ноември, понеделник, от 15:45 ч. българско време. А преди паузата за мачове на националните отбори Ал Насър ще гостува на Ал Хазем в 13-ия кръг на Саудитската професионална лига.

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Ал Насър е втори в Саудитска Арабия

В елитния ешалон на шампионата на Саудитска Арабия Ал Насър се намира на второто място във временното класиране. Кристиано Роналдо и комапния изиграха 11 двубоя от началото на сезона, като спечелиха 28 точки - 9 победи, 1 равенство и 1 загуба. С такъв актив е и лидерът Ал Кадисия, който е изиграл 1 мач повече.

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