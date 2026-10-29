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Бивш на Левски роден национал спечели първия си трофей в Израел

29 октомври 2026, 23:28 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/BulgarianNationalTeam
Бивш на Левски роден национал спечели първия си трофей в Израел

Българският национал и бивш играч на Левски Андриан Краев спечели първия си трофей, откакто премина в израелския Апоел Тел Авив. Неговият отбор спечели с 3:2 срещу вечния си съперник Макаби Тел Авив във финала на Тото Къп. Краев игра около 30 минути в срещата, след която вдигна трофея. Апоел поведе с 3:0, след което Макаби вкара 2 гола в края на срещата, но времето не достигна за изравняване на резултата.

Апоел Тел Авив спечели Тото Къп

Андриан Краев започна двубоя от резервната скамейка. Апоел Тел Авив поведе още в първата минута с гол на Роуи Алкукин. Така отборът се оттегли с едно попадение преднина на почивката. В 60-ата минута Краев влезе в игра. 18 минути по-късно Омри Алтман удвои аванса на Апоел. А в 83-ата минута Даниел Дапа направи резултата 3:0. Чак в 89-ата минута Макаби Тел Авив върна един гол чрез Дор Перец. Полузащитникът вкара още едно попадение само минута по-късно, но времето не стигна за изравняване. Така Апоел Тел Авив спечели Тото Къп.

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Андриан Краев

Краев беше печелил само Купата на България

Преди Тото Къп, Андриан Краев беше печелил само Купата на България - през сезон 2021/22 с Левски. В България полузащитникът е играл още за Ботев Враца и Хебър Пазарджик. През лятото на 2024 г. той премина в португалския Каса Пия със свободен трансфер от Левски. А година по-късно премина в Апоел Тел Авив срещу 500 000 евро. От тогава за израелския отбор Краев изигра 43 мача, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции.

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Апоел Тел Авив Андриан Краев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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