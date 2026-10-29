Ман Юнайтед иска съотборник на Илия Груев: Ще запълни голяма дупка

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Юнайтед Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 г., съобщава "The Athletic". Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенямин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 г. След напускането на Кристиано Роналдо в началото на 2023 г., Манчестър Юнайтед има голяма дупка на върха на атаката, която до този момент не е успял да запълни.
Лийдс не иска да продава Доминик Калвърт-Люин
Според информациите, вероятността за трансфер на Доминик Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото споразумение на острието с йоркширци е до лятото на 2028 г. Въпреки това, Манчестър Юнайтед има голяма нужда от централен нападател, а от ръководството на "червените дяволи" приоритизират играчи с опит във Висшата лига. Това може да подтикне манчестърци да се съгласят на по-голяма трансферна сума за Калвърт-Люин.
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Калвърт-Люин премина в Лийдс със свободен трансфер
Доминик Калвърт-Люин изгря на сцената на Висшата лига в Евертън. След като изгуби титулярното си място при "карамелите", той премина със свободен трансфер в Лийдс през лятото на 2025 г. От тогава той изигра 49 мача за йоркширци, в които вкара 20 гола и даде 1 асистенция във всички турнири.
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