Ман Юнайтед иска съотборник на Илия Груев: Ще запълни голяма дупка

Манчестър Юнайтед се интересува от нападателя на Лийдс Юнайтед Доминик Калвърт-Люин и проучва възможността да го привлече през януари 2027 г., съобщава "The ​​Athletic". Клубът възнамерява да засили атаката си, отчасти поради контузията на Бенямин Шешко, който се очаква да отсъства до края на 2026 г. След напускането на Кристиано Роналдо в началото на 2023 г., Манчестър Юнайтед има голяма дупка на върха на атаката, която до този момент не е успял да запълни.

Лийдс не иска да продава Доминик Калвърт-Люин

Според информациите, вероятността за трансфер на Доминик Калвърт-Люин се счита за ниска. Лийдс не планира да се разделя с нападателя и се надява да му предложи нов договор. Настоящото споразумение на острието с йоркширци е до лятото на 2028 г. Въпреки това, Манчестър Юнайтед има голяма нужда от централен нападател, а от ръководството на "червените дяволи" приоритизират играчи с опит във Висшата лига. Това може да подтикне манчестърци да се съгласят на по-голяма трансферна сума за Калвърт-Люин.

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Калвърт-Люин премина в Лийдс със свободен трансфер

Доминик Калвърт-Люин изгря на сцената на Висшата лига в Евертън. След като изгуби титулярното си място при "карамелите", той премина със свободен трансфер в Лийдс през лятото на 2025 г. От тогава той изигра 49 мача за йоркширци, в които вкара 20 гола и даде 1 асистенция във всички турнири.

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