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Подкрепяната от Иран "Хизбула" отхвърли примирието между Израел и Ливан

04 юни 2026, 14:54 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Подкрепяната от Иран "Хизбула" отхвърли примирието между Израел и Ливан

Поддържаната от Иран шиитска групировка "Хизбула", действаща в Ливан, отхвърли подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня между Ливан и Израел, като заяви, че всяка приемлива сделка трябва да започне с пълно изтегляне на израелските сили от ливанска територия. Изявлението дойде часове след като двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня и за рамка, уточняваща как да се случи това. Беше отбелязано, че спирането на огъня е обвързано с пълно спиране на бойни действия от страна на "Хизбула" и с "евакуацията" на всички оперативни лица на групировката от сектора южно от река Литани.

На 22 юни предстоят нови преговори, за да бъде оформено окончателно споразумение за мир.

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"Хизбула" постави условия

Подкрепяната от Иран групировка съобщи, че официално е уведомила ливанския президент Жозеф Аун за своето несъгласие със споразумението.

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Снимка: Getty Images/Guliver

„Хизбула“ заяви, че завръщането на разселените жители, възстановяването и освобождаването на ливанските затворници са основни условия за всяко бъдещо споразумение.

Групировката не е участвала в преговорите, довели до примирието. И при предишното всеобхватно прекратяване на огъня между Израел и Ливан в основата бе "Хизбула", която през годините създаде държава в държавата - тя трябваше да се изтегли от южната част на ливанската страна и да спре обстрела по Северен Израел, докато израелските сили обещаваха да се върнат от своята страна на границата.

В четвъртък Израел проведе въздушни удари в Южен Ливан, като бяха съобщени експлозии в близост до Набатие.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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