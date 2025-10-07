Берлинската стена не е паднала: Заплати, безработица и различията, които Германия никога няма да заличи

Икономическото изоставане на Източна Германия в много области все още не е компенсирано. През 2024 г. заетите на пълен работен ден в някогашната Източна Германия все още са печелели с 837 евро по-малко от хората в бившата Западна Германия, пише обществената медия ZDF в публикация за разликите между двете части на Германия - 35 години след тяхното обединение.

Финансовият ресурс на домакинствата също е по-висок в старите западногермански провинции, отколкото в новите на изток – съответно 182 000 евро срещу 88 000 евро средно на домакинство - по данни от 2018 година.

Това означава, че хората в източните провинции наследяват по-малко от тези в западните: през 2024 г. западногерманците са получили четири пъти по-големи суми чрез наследства и дарения в сравнение с хората в източната част на страната. Обществената медия MDR е изчислила въз основа на данните за 2022 година, че западногерманците даряват и наследяват девет пъти повече средства, отколкото източногерманците.

„Голямото икономическо и социално неравенство между регионите ограничава както структурните възможности за развитие на изостаналите региони като цяло, така и индивидуалните възможности за развитие на техните жители“, коментира в тази връзка Рай Колморген, професор по социология от Университета Гьорлиц-Цитау пред Втора германска телевизия.

Безработицата в новите и старите провинции

Източните германски провинции се сблъскаха с огромни промени – първо въвеждане на пазарната икономика, а по-късно и преход от индустриално общество към общество на услугите. Тези промени засегнаха хората сериозно и поради друга причина: през 1990-те години безработицата в източните германски провинции беше значително по-висока от тази в Западна Германия.

„Бившата ГДР представляваше значително по-малката и икономически по-слаба част от новата Обединена Германия, затова Изтокът беше принуден да се приспособява към Запада“, казва пред ZDF социологът Колморген.

Населението се увеличава само в западните провинции

Освен икономическите, има и други фактори, които допринасят за неравенството. Така например в Източна Германия живеят по-малко млади хора, отколкото в Западна Германия. През 2024 г. младите хора до 30-годишна възраст са съставлявали 32% от населението в западните провинции, а в източните - 28%.

Освен това населението в Западна Германия нараства, докато това в Източна Германия намалява. Агенция ДПА цитира официални статистически данни, според които между 1991 и 2024 г. пренеслите се от Източна към Западна Германия хора са били с около 1,2 милиона повече, отколкото онези, които са се прехвърлили в обратна посока. Близо половината от тези премествания са станали през първите десет години след Обединението. През 1991 г. например около 165 000 души са напуснали източните федерални провинции, за да се преместят на запад, допълва агенцията.

Според проф. Колморген тази комбинация от икономически и социални фактори може да доведе до „спирала на упадък“ в засегнатите региони - до засилващо се взаимодействие на негативни фактори, което да генерира още по-висока подкрепа за дяснопопулистката партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

Западът е по-назад от Изтока в условията за отглеждане на деца

Все пак има и области, в които Източна Германия има предимства – например по отношение равнопоставеността между половете. Жените в западните федерални провинции много по-често работят на непълен работен ден, отколкото в източните. Това се дължи на по-добрата инфраструктура на Източна Германия за отглеждане на деца в ясли, детски градини и училищни занимални, което се дължи на традициите от времето на ГДР.

В резултат от тези дадености разликите в заплащането на мъжете и жените в Източна Германия са по-малки, отколкото в Западна Германия, където жените печелят с близо 17% по-малко на час от мъжете – независимо от това за какъв бранш, какъв професионален опит и каква длъжност става дума. В Източна Германия тази разлика е значително по-малка – само 5%.

Социологът Колморген отбелязва обаче, че както в ГДР, така и във ФРГ домакинската работа и отглеждането на децата са се считали за чисто женско задължение. Което означава, че за жените в бившата ГДР това е водело до значително по-високо натоварване.

Колко (не)равни са Изтокът и Западът днес?

Данните показват, че все още има разлики. Въпреки това не всичко може да се обясни с миналото на ГДР. „Всички германски региони показват и влияния, които датират от отдавна, т.е. отпреди основаването на ФРГ и ГДР“, посочва в тази връзка проф. Колморген.

В личния си живот социологът възприема Обединението на Германия като печалба: „Свободната и демократична конституционна уредба на Федерална република Германия ми даде възможност да се занимавам интелектуално с теми, за които в ГДР нямаше нито литература, нито публично пространство“, казва още той пред ZDF.

Източник: "Дойче веле"