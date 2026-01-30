Лайфстайл:

Смятана за изчезнала: Мистериозна дива котка отново се появи след почти 30 години

След близо три десетилетия, за първи път застрашен вид дива котка с плоска глава е била забелязана отново в Тайланд, давайки нова надежда за оцеляването на този изключително рядък и мистериозен хищник. Камери-пастири, използвани от Департамента за национални паркове, диви животни и растения на Тайланд (DNP) в сътрудничество с Panthera Thailand, заснеха женска котка с малкото ѝ, потвърждавайки, че видът не само е оцелял, но и продължава да се размножава в естествената си среда. Откритието идва след дългогодишни усилия за опазване, научни изследвания и партньорство с местните общности, и е доказателство, че дори за най-застрашените видове упоритата защита може да доведе до възраждане.

"В продължение на десетилетия котката с плоска глава беше класифицирана като вероятно изчезнала в Тайланд", каза Атапол Чароеншунса, генерален директор на DNP.

Малки по размер, но ловки хищници

С едва около 2 500 възрастни индивида в световен мащаб, плоскоглавите котки са сред най-застрашените и най-малко проучени диви котки в света. Наречени така заради сплесканото си чело и удължен череп, тези малки диви котки тежат по-малко от половината на обикновена домашна котка. Те имат къси, тръбовидни тела, тънки крака и къси опашки, а особената форма на пръстите им ги правят умели ловци във влажни зони и блатисти местности, където ловуват водни животни в едни от най-застрашените екосистеми в Югоизточна Азия.

Котките с плоска глава са силно застрашени от загуба на хабитат, риболов, разрастване на земеделието, бракониерство, замърсяване на водните пътища и болести от домашни животни. Конкуренцията за местообитания ги принуждава да се оттеглят в отдалечени, непокътнати райони.

Снимка: iStock

Малкият им размер, ниският им брой и отдалечените им домове правят котките с плоска глава изключително трудни за изучаване. Тези скорошни наблюдения са резултат от устойчиви усилия за опазване, дългосрочно сътрудничество и систематично наблюдение. Камери-пастири регистрираха 13 наблюдения през 2024 г. и още 16 през 2025 г. — най-голямото проучване на котките с плоска глава, извършвано някога.

"След почти три десетилетия това повторно откриване показва какво е възможно, когато науката и силната защита се обединят", каза Критсана Кеуапланг, директор на Panthera Thailand.

Снимка: iStock

"Тези местообитания са сред най-богатите на биологично разнообразие и едновременно с това сред най-застрашените в страната, а все пак продължават да ни изненадват с устойчивостта си. С нетърпение очакваме да разширим това изследване и да укрепим мерките за опазване в тези жизненоважни хабитати.", цитират я от сайта "Panthera".

