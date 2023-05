Безскрупулен и мразен: защо Русия търпи Кадиров

Пригожин нееднократно обвиняваше руското военно ръководство, че не доставя на бойците му нужните муниции. Ултиматумът му явно даде резултат - Пригожин обяви, че Москва ще изпълни исканията му. Боеприпаси бяха доставени на фронта, а изтеглянето на “Вагнер” от Бахмут беше отменено.

Незаменими на фронта

Кадиров и Пригожин явно успяха да се наложат над руското Министерство на отбраната и военното ръководство в Москва. И двамата постоянно демонстрират, че са незаменими на фронта – гласи оценката на експертите от американския Институт за изследване на войната във Вашингтон.

През последните месеци войските на Кадиров бяха разположени в няколко района в Украйна. Изтеглянето и преместването им в Бахмут би било риск, какъвто военното ръководство не желаеше да поема. Доставянето на още боеприпаси за бойците на Кадиров обаче противоречи на целта, която руското военно ръководство си беше поставило: целият фронт да се подготви за защита на завзетите позиции срещу очакваното пролетно настъпление на Украйна и да се пестят боеприпаси.

Кадиров се подчинява само на Путин

Кадиров се беше обърнал и пряко към президента Владимир Путин. В писмо от 6 май той го помоли да издаде заповед до министъра на отбраната Сергей Шойгу и началника на Националната гвардия Виктор Золотов, за да разрешат прехвърлянето на неговите войски към Бахмут. По този начин Кадиров заобиколи обичайната йерархия в командната верига на руските сили за сигурност.

Така чеченският водач отново демонстрира, че се подчинява само на Путин, обяснява АРД. Именно това го прави един от най-мразените сред съперниците във властовия апарат на Русия. Неговите бойци, наричани “кадировци”, формално са подчинени на Националната гвардия на Золотов. Кадиров обаче прескача всички по-висшестоящи от него и се обръща директно към Путин.

Чечения зависи от Москва

Бойците на Кадиров участват във военните действия в Украйна още от началото на войната, но особено при опита да щурмуват Киев те явно са понесли много тежки загуби.

Впоследствие експертите определяха ролята на неговите бойци най-вече като средство за възпиране, което напомня за бруталността и масовите разрушения по време на двете чеченски войни през 1990-те години. Кадиров обаче далеч не разполага с толкова много бойци като Пригожин и не може да си позволи да ги жертва на фронта.

Колкото и войнствено да се държи Кадиров, който обича да се показва с кожени ботуши и камуфлажни дрехи от луксозни марки, той е принуден да се бори, за да затвърди властта си. През последните години бюджетът на Чечения се финансира основно от Русия. Огромни суми бяха вложени във възстановяването на столицата Грозни, но твърде малко в развитието на икономиката, което би позволило на Чечения да се изправи сама на краката си в икономически план, коментира германската медия.

Абсолютна власт в Чечения

Путин позволява на Кадиров да прави каквото си иска, без да го наказва по никакъв начин, дори напротив - чеченският лидер е награждаван с най-високите военни почести и медали. На възхода му не попречиха дори подозренията, че именно той стои зад убийството на опозиционния руски политик Борис Немцов през 2015 година. Руските органи на реда никога не са можели да преследват близките до Кадиров хора, отбелязва още АРД.

Руските службите за сигурност и разузнаването нямат почти никакви правомощия в Чечения - нещо, което Кадиров изясни още през 2007 година, когато Путин го направи президент на страната. Руската централна власт сега де факто има много по-ограничени възможности за намеса в Чечения, отколкото през целия период след завладяването на Северен Кавказ през 19 век.

Нова династия в Северен Кавказ?

Кадиров на свой ред се кълне във вярност на Путин, за да затвърди специалната си позиция в рамките на руската федерална система. Близостта с руския президент обаче му създава и врагове в самата Чечения, а бруталният му режим преследва всички инакомислещи и извън границите на Чечения.

За да предотврати надигането на ново движение за независимост в Чечения, властовият кръг около Путин толерира факта, че Кадиров междувременно изгражда своя династия с дъщерите и синовете си.

