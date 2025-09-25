Българин по документи, македонец за пари – лицето на пропагандата в Северна Македония

Топ журналистът на изданието "Нова Македония" Далибор Станкович, който е доста известен с антибългарските си позиции и открито ги изказва публично, се оказва с български произход – факт, удостоверен не само от свидетелства на неговото семейство, но и от собствената му ръка. В документи, с които Actualno.com разполага, ясно личи, че още през 2013 г. самият Станкович е подал молба за българско гражданство, в която недвусмислено е заявил: "моето самосъзнание е българско". Роденият в Куманово журналист посочва, че майка му Олга и нейните родители са българи, докато баща му Никола е записан като сърбин. Въпреки това, младият Далибор категорично избира – не сръбско, а именно българско гражданство.

На база на тези документи и на официално декларирания си български произход, той получава удостоверение от Агенцията за българите в чужбина и разрешение за постоянно пребиваване у нас:

Сам по себе си този факт не е сензация – българското МВР вече е потвърдило, че над 200 000 граждани на Северна Македония са се сдобили с български документи. Любопитното и дори парадоксалното е друго: Далибор Станкович е сред водещите остриета на "Нова Македония" – вестникът, който още от основаването си на 29 октомври 1944 г. по решение на АСНОМ служи като инструмент за изграждането на "нова македонска нация" и "нов македонски език", отделени от българските си корени.

Исторически "Нова Македония" винаги е имал статут на официоз на Скопие и отразява официалната "скопска" пропаганда. И до днес изданието често се превръща в трибуна за статии, преливащи от предубеждения и откровен език на омразата към България и българите. Сред най-редовните и "талантливи" автори изпъква именно Далибор Станкович – декларирал българско самосъзнание, с етикет на "специалист" по България, обаче почти винаги действа с една цел: да очерни страната ни, да я представи като враг на македонците или да отрече съществуването на българската общност в Северна Македония.

България – вечният виновник

В статиите си в "Нова Македония" Далибор Станкович неуморно рисува една и съща картина: България е коренът на всички проблеми в региона. Според него именно София е виновна за влошените отношения със Северна Македония и Сърбия, а българските искания към ЕС се представят като "шантаж и агресия".

"Няма българи" в Албания и Македония

Станкович системно отрича реалността – според него в Албания няма българи, а в Северна Македония никога не е имало репресии над хора с българско самосъзнание. Всичко това, твърди той, било "измислен наратив на София".

България – "асимилатор и нарушител на човешки права"

Същият журналист обръща картината: България, твърди той, дискриминирала "македонското малцинство" у нас и дори трябвало да бъде осъдена за системна асимилация. В статиите му редовно присъства рефренът, че София и Брюксел си затварят очите за тези репресии.

Историята наопаки

За Станкович българската историография е "ревизионизъм". Той обвинява София, че "преправя" фактите за Втората световна война, за ВМРО, за Кръсте Мисирков и за ролята на България в спасяването на евреите. Всичко, което не се вписва в македонския официален наратив, според него е "лъжа и манипулация".

Договорът от 2017 г. – "цивилизационна агресия"

Станкович настоява, че Договорът за добросъседство между България и Севрна Македония трябва да бъде преразгледан, защото представлява „насилие над македонската нация“ и „продължение на българската цивилизационна агресия“. Отдавна е видно, че този договор е много по-мек от Преспанския договор - Още: България през 2017 година: Договорът за добросъседство с Македония

Куриозите: лъвове и "санстефански кръгове"

Най-абсурдни са последните му тези. В една от публикациите си той сериозно твърди, че "Лавот го поткрепува македонскиот идентитет" – все едно националните символи сами дават политическа легитимност. В друга статия пък "превръща" Яне Сандански в "македонец, убит от българи", защото бил "най-големият защитник на македонската национална идеология" и заради това "станал враг на санстефанските български кръгове" - Още: "Зошто бугарските шовинистички кругови сакаа да го убијат Јане Сандански?"

Заключение: парадоксът "български произход" в Северна Македония

В днешна Северна Македония рецептата за сигурно препитание е проста: колкото повече сееш омраза към България, толкова по-лесно израстваш в кариерата. Обратното – ако дръзнеш да декларираш българския си произход, рискуваш репресии за себе си и семейството си.

Парадоксът е още по-голяма гротеска, защото немалка част от политическия и обществен елит – от семейния кръг на премиера Християн Мицкоски, през лидера на опозицията Венко Филипче, до собственици на медии като "Канал 5" и журналисти от самата Нова Македония – всъщност крият най-голямата публична тайна: че са с български произход. Така се градят кули от антибългарска риторика, а в частен план се пази от една срамна тайна, която би разрушила удобния политически мит.

Истината е проста – в Македония, независимо дали си в опозиция или в управлението на страната, за да оцелееш, трябва да мразиш България; за да останеш верен на произхода си – трябва да си готов да платиш висока цена.

По материала работи: Ивайло Ачев