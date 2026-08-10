Предстои ли в Русия нова мобилизация?

Руските власти искат през есента "да разширят мобилизацията", заяви украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на сведения на своите тайни служби. Според тях руският президент Путин подготвял мобилизацията на още бойци за войната срещу Украйна.

"Той прикрива намеренията си, но се подготвя. Важно е ние, заедно с нашите партньори, да окажем достатъчно натиск спрямо Москва, за да може да надделее мисълта за приключване на войната и за мир, а не за нова мобилизация", каза украинският президент. Според него руските части губят на фронта повече бойци, отколкото наемат. Но Путин искал да засили ударите и да разшири войната.

Защо се предполага, че в Русия ще има мобилизация?

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В края на юни независимият руски сайт "Верстка" и порталът "Важните истории" разпространиха разследване, в което разкриват, че заради трудностите при набиране на войници в Русия ръководството "дискутира мобилизация зад кулисите". Източник на "Верстка" от московското кметство съобщил, че през април и май тази година градът е изпратил на фронта малко над 3000 души. А това е с 1000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Тенденцията е продължила и през юни.

Порталът "Важните истории" стига до извода, че броят на наетите по договор войници в Русия през последното тримесечие на 2025 година е намалял много повече от наполовина в сравнение с предходната година и е спаднал още в началото на 2026. Освен това от източници от различни региони на Русия журналистите са научили, че и там броят на желаещите да сключат договор с армията намалява.

"Войниците не са боеспособни"

Пред "Верстка" източници от армията са заявили също, че войниците, които са сключили договори и са отишли на фронта през тази година, не били боеспособни. Много от новодошлите бягали от фронта. Отрядите били запълнени в най-добрия случай "между 30 и 40 процента", казал пред журналистите войник.

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Американският Институт за изследване на войната съобщи в края на юли, че Кремъл създава всички предпоставки за нова мобилизация. Според експертите обаче това би било "лично решение на Путин – в зависимост от оценката му за ситуацията на бойното поле и стабилността в Кремъл". Експертите от института посочват, че "остава неясно дали в близко бъдеще Путин ще вземе такова решение и как точно би изглеждала мобилизацията".

Наскоро "Верстка" съобщи още, че търсенето на жилища в Армения от страна на руснаци е нараснало много – както през 2022 година, когато започна инвазията на Русия в Украйна. Според изданието руснаците искали да напуснат страната си преди парламентарните избори, които трябва да се състоят между 18 и 20 септември.

Какво казва Кремъл за възможната мобилизация?

Говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков каза на пресконференция в края на юли, че не смята за необходимо за коментира изявленията на Зеленски за възможна нова мобилизационна вълна в Русия. "Не е работа на Зеленски да говори за нашите планове", каза Песков.

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Членът на Съвета на Федерацията - горната камара на руския парламент, Андрей Клишас заяви още в началото на лятото, че в страната в момента не се обсъжда нова мобилизация, а и по думите му такава не била необходима.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев определи слуховете за възможна мобилизация като "част от пропагандата преди изборите". Освен това бившият руски президент твърди, че в първата половина на 2026 година към 200 000 души са били наети в руската армия.

Kакво би донесла на Русия новата мобилизация?

"Естествено, че на данните на руските власти не може да се вярва сляпо. Информацията се наглася така, че да отговаря на техните цели", казва военният експерт Ян Матвеев пред ДВ във връзка с информацията на Медведев за новите войници. Същевременно Матвеев подчертава, че на базата на анализите на независими експерти може да се сметне, че преувеличението "не е толкова радикално" и войниците може да са между 170 000 и 180 000 вместо 200 000.

Според него броят на наеманите сега войници обаче не е достатъчен за военна победа над Украйна. Но тя не би била възможна и чрез нова мобилизация, казва Матвеев и допълва: "Руснаците не биха могли да победят Украйна напълно дори чрез удвояване на армията. Макар по думите на Путин и на неговите служители именно това да е тяхната цел". Матвеев счита, че предвид загубите на фронта способностите на руската армия ще намалеят, освен ако не бъде обявена нова мобилизация.

Източник: Дойче веле