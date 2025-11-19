Идея: Плащаш по-нисък наем, ако ремонтираш жилището

Полша се бори с жилищната криза с една смела концепция: наематели, които са склонни сами да ремонтират наетото жилище, получават отстъпка от наема. В градове като Краков програмата привлича стотици кандидати - въпреки тежкия труд. На фона на растящите цени на имотите този модел дава надежда на семейства и хора, които досега са били изключени от пазара.

За мнозина това е път към мечтания дом. Например за 30-годишната Александра Скора. Тя е решила да наеме жилище в град Келце, където работи като сладкарка. То има спешна нужда от ремонт, но младата жена е възхитена – ще го ремонтира сама и ще плаща само половината от наема. "Това място е замръзнало някъде назад във времето, но аз искам да му вдъхна нов живот", казва тя.

"Стените, подовете, отоплителната система, електроинсталацията, водопреносната система - всичко това се нуждае от ремонт. "С по-голямата част от ремонтните дейности ще се справя сама, но някои неща ще оставя на експертите", казва Александра Скора. Това означава, че младата жена е готова да инвестира доста в това жилище, макар и то да не е нейно. Но затова пък ще плаща по-нисък наем. Всъщност в Полша почти 90% от населението притежават собствено жилище.

Големите семейства са с по-високи шансове

Програмата "Реновирай, за да наемеш" върви вече четвърта година, но заради многото желаещи кандидатите се одобряват на принципа на лотарията.

Ула Вронска е майка на пет деца. Семейството живее в Краков, втория по големина град в Полша , и наскоро е било одобрено за жилище под наем, което се намира съвсем близо до училището на децата. При избора на наематели служителите вземат предвид и това колко голямо е домакинството: колкото повече деца има в семейството, толкова по-големи са шансовете му.

Както в много други полски градове, цените на апартаментите в Краков са скочили драстично - с около 30 процента само през 2024 година, и повечето млади хора не могат да си позволят да наемат самостоятелно жилище. Тази година в рамките на програмата в града се предлагат общо 180 апартамента. В повечето от тях всичко трябва да бъде подменено.

Едита Павлочек от Келце знае за какво става въпрос. Тя е чакала този момент цели 27 години, така че още няколко месеца сред прахоляка в ремонта не са проблем, казва тя. Дотук жената е инвестирала около 70 000 евро в жилище, което не е нейна собственост. Освен това плаща наем – макар и много по-нисък от пазарната стойност.

"Всички печелят"

Според кметицата на Келце Агата Войда обаче от програмата печелят и двете страни – и хората, и градът. "В тези жилища живеят хора, които плащат по-нисък наем. Така че за нашия град тези апартаменти изпълняват двойна функция – финансова и социална."

Анна Пайонк също участва в програмата. Казва, че на нея дължи дома на своите мечти. Тя е ремонтирала апартамента напълно и живее там със сина си, кумето им и домашния паяк. Гордее се, че сама е проектирала всичко. "След като получих ключовете за апартамента, отидох на църква и се помолих на Бог да ми даде сили да направя всичко това", казва жената.

Със или без помощ от Бог, полският модел може да послужи за пример и на много други страни и градове, в които жилищата са се превърнали в лукс.

Източник: Дойче веле