Разрухата стъпка по стъпка превзема Унгария

Много от локомотивите и вагоните на Унгарските железници са остарели, повечето са произведени в бившата ГДР през 1970-те години и постоянно се нуждаят от ремонт, пише „Франкфуртер Алгемайне Цайтанг“ (ФАЦ). Обявената преди три години покупка на повече от 100 модерни електрически локомотива бе отменена внезапно през 2023 г. Правителството реши вместо това да заложи на лизингови покупки, но и това се забави. А обновяването на остарелите вагони напредва съвсем бавно поради недостиг на средства.

Инфраструктура в окаяно състояние

Редица съоръжения и голяма част от железопътната мрежа в Унгария са в окаяно състояние, продължава германското издание. В транспортната инфраструктура се проявяват последиците от съкратените или замразени средства от ЕС. ФАЦ припомня, че унгарското правителство на премиера Виктор Орбан от години е в клинч с Брюксел, тъй като нарушава правилата на ЕС за върховенство на закона. А Унгария е сред най-големите нетни получатели на пари от Брюксел.

Недостигът на инвестиции в инфраструктурата се вижда навсякъде, обяснява ФАЦ. Проекти в сферата на пътното строителство, в железниците и водоснабдяването се бавят или се прекратяват. Това пречи да се увеличи производителността, особено в по-слабите в структурен план региони. Икономистът Шандор Рихтер изтъква пред германското издание, че по-рано обществените инвестиции са били до голяма степен финансирани с европейски средства. Но миналата година тези инвестиции са били намалени с една четвърт спрямо 2023 година. В първото полугодие на 2025 те са спаднали с още 15 процента.

По преценки на Европейската банка за възстановяване и развитие през тази година ръстът на унгарската икономика ще е едва 0,5 на сто, т.е. почти става дума за рецесия. Като отворена и силно ориентирана към износа страна Унгария е особено засегната от глобалните икономически турбуленции. „На този фон замразяването на 18 милиарда евро от ЕС засегна болезнено унгарската икономика. Една основна опора на икономическото развитие засега отпада“, посочва пред ФАЦ Филип Хаусман, заместник-председател на Източната комисия на германската икономика. „Държави като Полша или Чехия, които продължават да се възползват от насърчителните фондове на ЕС, отбелязват в момента много по-устойчиво икономическо развитие“, добавя експертът.

Строителство, образование, социално дело

Строителството, което допреди няколко години бе важен двигател на конюнктурата, също страда, пише ФАЦ. Обществените инвестиции в тази сфера са спаднали забележимо през последните години. Много от инфраструктурните мерки в миналото са били съфинансирани от ЕС. Всеки, който пътува през Унгария, вижда и недостатъците на пътната мрежа. Стотици второстепенни пътища са в лошо състояние, включително в родния регион на Виктор Орбан. Но покрай луксозното имение Хотванпуста, купено и модернизирано от бащата на Орбан,сега асфалтът дотам е перфектен. Други части на страната обаче изостават, въпреки продължилото с десетилетия финансиране от Брюксел.

Два от осемте региона на Унгария са сред най-бедните в ЕС, пише германското издание. Насърчителните средства са предназначени предимно за централната инфраструктура и за предпочитаните от правителството проекти, докато инвестициите в образованието, социалното развитие или дългосрочните иновации се занемаряват, показват анализите.

Австрийският „Нойе Цайт“ информира, че и в сферата на обществения транспорт се открояват големи проблеми – връзките са ненадеждни, особено в селските региони. Влаковете и автобусите често са препълнени или в много лошо състояние, закъсненията са постоянни. Тази лоша инфраструктура затруднява много унгарци, особено от по-малките населени места, да отидат на работа или да получат достъп до здравните или учебните заведения. Лошите транспортни връзки водят до изолацията на определени райони, което се отразява негативно на икономиката и на качеството на живота на унгарците.

Корупция и липса на прозрачност

ФАЦ на свой ред цитира данните на неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл“, според които Унгария заема последното място сред всички държави членки на Общността по отношение на индекса за възприятие на корупцията. Европейската сметна палата многократно е подлагала на критики унгарските практики при възлагането на обществени поръчки. От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) също апелират за повече прозрачност.

В тази именно ситуация унгарският премиер Орбан се опитва да спечели точки преди изборите през идната пролет. Това път той има сериозен конкурент - проевропейският кандидат Петер Магяр, който има добри шансове да сложи край на десетилетната ера в управлението на Виктор Орбан. Това кара правителството да разхлаби бюджетната дисциплина и да прави предизборни подаръци, посочва ФАЦ. По същата причина се правят и опити за подобряване на транспортната инфраструктура. В това се вписва и самохвалното обещание на кабинета, дадено наскоро:„До 2035 година Унгария ще има най-добрата пътна инфраструктура в целия свят“. Но пътят дотам е още твърде дълъг", коментира ФАЦ.

Източник: Дойче веле