Къде е Ружа Игнатова? И защо някои все още ѝ вярват?

На 8 януари 2024 в Мюнстер приключи съдебният процес срещу трима съучастници на "криптокралицата", както е известна още българката с германски паспорт Ружа Игнатова. На подсъдимата скамейка бяха трима - една съпружеска двойка и адвокат от Мюнхен. Съпружеската двойка е измамила милиони клиенти, които са били ощетени със сума, приблизително равна на три милиарда евро. Те са набрали 320 милиона евро от около 90 000 клиенти от цяла Европа за измислената криптовалута OneCoin. А адвокатът от Мюнхен е прехвърлил части от тази сума към задгранични банкови сметки. Съпрузите са получили 5 и 4 години затвор, а юристът - близо 3 години.

"Лъжи, слухове, международни финансови схеми"

Най-късно след това дело вече няма никакво съмнение, че в случая с измислената криптовалута OneCoin става въпрос за измамна схема, пише "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ):

"Цели две години съдиите се лутаха в лабиринт от лъжи, слухове, международни финансови схеми... Съдът постанови три присъди на съучастници, но едно нещо трябва да е ясно: случаят ще приключи чак когато и основният обвиняем - "криптокралицата" Ружа Игнатова седне на подсъдимата скамейка."

От нея обаче няма и следа, припомня изданието. Една сутрин през октомври 2017 година Игнатова се качва на самолета от София за Атина и оттогава следите ѝ са губят. И делото в Мюнстер не успя да даде отговор на най-важния въпрос: Къде е "криптокралицата"?, посочва ЗЦ.

Малко светлина може да хвърли бившият бодигард на Игнатова Франк Шнайдер. Някогашният оперативен директор на тайните служби на Люксембург беше задържан на влизане в страната от Франция през април 2021 година и може да бъде екстрадиран в САЩ, където се водят няколко съдебни дела срещу хора от обкръжението на създателката на OneCoin. Чрез своята фирма Шнайдер е изградил нещо като частна тайна служба за Ружа Игнатова, което самият той отрича, допълва ЗЦ.

Малко преди да вземе самолета от София за Атина, Игнатова научила от своите "български приятели", че от Германия е постъпило искане за правна помощ по казуса с нея, пише друго германско издание - издаваният в Баден-Вюртемберг вестник "Шварцвелдер Боте" (ШБ). Според изданието така "криптокралицата" е била предупредена, че трябва спешно да бъде изведена от страната, тъй като се превръщала в проблем за контактите ѝ.

В Атина Франк Шнайдер ѝ връчил билет за полет до Солун, където щели да я чакат хора, които ще я върнат обратно в България, научаваме още от публикацията на ШБ. По късно Шнайдер получил есемес от Игнатова, който гласял: "Home safe (прибрах се успешно)". Това е и последният признак на живот от нея.

Мъртва ли е Ружа Игнатова?

Фактът, че краткото съобщение до него било написано на английски, озадачило Шнайдер, тъй като преди Ружа Игнатова винаги му е писала само на немски, разяснява "Шварцвелдер Боте". Затова той смята, че Игнатова е била ликвидирана, а съобщението е било изпратено от нейните убийци.

Версията, че "криптокралицата" вече не е сред живите, се подкрепя и от информация, до която е успял да стигне "Зюддойче Цайтунг". Според изданието от Мюнхен анонимен източник твърди, че убиецът е човек, който лежи в нидерландски затвор за трафик на хероин. Той бил застрелял Ружа Игнатова на яхта в Йонийско море. След това нарязал тялото ѝ на парчета, които хвърлил в морето. Тези твърдения обаче не могат да бъдат доказани, уточнява ЗЦ.

Срещу подобна версия обаче говори фактът, че братът на Ружа и майка ѝ са разговаряли с нея по телефона след предполагаемото ѝ убийство. Освен това видимо те изобщо не били притеснени от това, че Ружа Игнатова е изчезнала. Изданието припомня и още един факт: американски репортер е изкопчил от ФБР информацията, че службата имала основателна причина да държи Ружа Игнатова в списъка с най-издирваните лица, т.е. това може да означава, че тя е жива.

Съществуват и документи, според които Ружа Игнатова си водела прекрасен живот в нелегалност. Според тях още през 2015 година основателката на OneCoin била продала своята компания на човек от една от най-влиятелните династии в Обединените арабски емирства срещу 230 000 биткойни, които Игнатова получила на три флашки. Ако приемем, че тя притежава тази криптовалута, това би ѝ осигурили богатство от над 9 милиарда евро - по днешния курс на биткойна, пише също и "Шварцвелдер Боте".

Всичко това обаче не пречи на финансовата пирамида да си съществува. Офисът на измислената валута OneCoin си стои необезпокоявано в центъра на София, но под ново име - One Ecosystem. А надъхани продавачи продължават да бият барабана на обещаваната финансова революция - под безучастния поглед на българските власти. Софийската градска прокуратура има интересно обяснение за това: нито Onecoin, нито One Ecosystem били вписани в българския търговски регистър - така отговорили на "Зюддойче Цайтунг" от прокуратурата. А запитването, изпратено до One Ecosystem, е останало без отговор, уточнява изданието.

Знае ли бившият бодигард на Ружа Игнатова къде е "криптокралицата"?

Затова пък бившият бодигард на Ружа Игнатова е проявил неочаквана отзивчивост: през юни 2022 година Франк Шнайдер е поканил репортер на "Зюддойче Цайтунг" да го посети в дома му. Пред него той е разкрил, че е започнал да работи за Ружа Игнатова, след като тя му е била препоръчана от един бивш заместник-министър на финансите на България. Шнайдер признава пред изданието, че е бил впечатлен от нея и се е оставил да бъде заслепен.

В многочасовия разговор станало ясно още, че Шнайдер разполага с резултатите от разследването "Операция сателит" на международна работна група от следователи, както и че Игнатова е била информирана "практически на живо" от контактите си в българската полиция за хода на разследването срещу нея. В тази връзка ЗЦ цитира и думите на Шнайдер:

"Ясно е, че са необходими контакти с представители на политическия и икономическия елит, както и с организираната престъпност в страната, за да се осъществи измама от подобен мащаб - напълно необезпокоявано и в продължение на години. Във всеки случай в България няма голяма разлика между тях - това е една мафиотска държава." ЗЦ посочва, че българското министерство на вътрешните работи така и не е отговорило дали Игнатова е била прикривана от българските власти.

Все още има инвеститори, които вярват в OneCoin

Все още обаче има инвеститори, които предпочитат да вярват в конспирация, отколкото в горчивата истина за огромна измама, пише ЗЦ.

Журналисти от изданието са разговаряли с няколко от тях. Един мъж, инвестирал сума в криптовалутата на Ружа Игнатова, казва по телефона: "Аз не съм жертва". По думите му никой не е бил измамен - освен съдебната система. Държавата играела театър за истинските големи играчи, които дърпали конците - собствениците на банките. И тези хора сега правели всичко възможно, за да предотвратят предполагаемата продължаваща революция във финансовата система, казва мъжът пред ЗЦ. "Но те няма да успеят. OneСoin е неудържим."

Въпреки присъдите от делото в Мюнстер много от хората, които са инвестирали парите си в системата OneСoin, продължават да я защитават. В днешно време не може да се вярва на нищо, казват те. "Държавата лъже. Държавата се проваля. Но OneСoin ще въведе ред", казва друг защтник на схемата, цитиран от ЗЦ.

Вестникът посочва, че в средата на декември 2023 компанията дори е открила нов офис в Ханой, Виетнам. Съществува видеозапис от събитието, на което танцьори танцуват с крила на пеперуди, хората си правят селфита - очевидно щастливи, че са се възползвали от възможността на живота си, пише още ЗЦ.

Призрачното дълголетие на OneCoin далеч не е единственото странно нещо в тази измамна система, подчертава ЗЦ. Инвеститорите в схемата, които все още не са загубили оптимизма си, имат свой собствен знак на ръката - буквата О, образувана от палеца и показалеца. Те имат собствена платформа, наподобяваща eBay, чието име е Dealshaker и където те могат да плащат с OneСoin. Там се продават витамини от Малайзия, рендета за сирене и кашкавал от Румъния, уроци по пиано в Корея - това е най-странният пазар в интернет, пише ЗЦ.

OneСoin се продава на комисионна основа чрез директен маркетинг - така, както се продават някои кухненски уреди или пък т.нар. лайфстайл хапчета. Без реклама по медите и без голяма публичност, често в рамките на частни мрежи, които си предават информация един на друг. Според информация на "Зюддойче Цайтунг", само в Германия около 60 000 души са инвестирали пари в OneСoin.

Източник: Дойче веле