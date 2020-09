Нали Борисов винаги подаваше оставка при окървавяване на протеста?

Малко снимки, размисли и въпроси.

Към управляващите от ГЕРБ: От онзи ден тролско-симпатизантска маса непрекъснато споделя снимка на протестиращи, които "къртят" жълтите павета.Ще ми се обаче да задам и един строителен въпрос - защо все пак така лесно могат да се откъртят? Дали качеството им твърде сходно с това на властта?Вторият ми въпрос е свързан с един ясен спомен. Не беше ли Бойко Борисов човекът, който каза, че няма да управлява при кървави протести? Това беше аргумент през 2013-та за оставката му, но сега критерият по окървавянето не съществува. Странно. Онова окървавяване през зимата на 2013-та изглежда да е било по-зловещо от сегашното...Не разбирам. На следващите снимки виждаме действията на полицията и тук идват въпросите към МВР.Според вас това не е прекомерна употреба на сила, така ли е, господа полицаи? Казвате, че не сте пускали нервнопаралитичен газ. А какво съдържаше онова, което нямаше цвят и мирис и предизвика кашлица с остатъчни ефекти часове наред?Защо извършителите на зулумите срещу вас се разхождат на свобода? Тук ще си позволя сам да си отговоря. Защото шефовете ви не ви позволяват да ги заловите, на прокуратурата да им повдигне адекватни обвинения, а на съда да им даде сериозни присъди.Вие търпите тези хора да мятат бомби по вас, защото са нужни на властта, точно сега. Защото са идеалният аргумент, който може да дискредитира протеста. "Възстановявате" обществения ред като биете и арестувате обикновени хора и пазите онези, които фалшифицират обществените поръчки, разпределят еврофондовете помежду си и накрая ви пращат провокатори, които застрашават здравето ви. На една от снимките виждаме и много интересен символ на пазител на реда. Череп и надпис "One shot. One kill. I decide. No remorse". В превод “Един изстрел. Едно убийство. Аз решавам. Без разкаяние. Интересни индивиди ни "охраняват".На последната снимка виждаме поредната калинка, която долази до властта. Съжалявам, но няма да се примиря с това да ме управляват тези. Няма да приема подобни лица да определят бъдещето на държавата, в която искам да отгледам поколението си.Готов съм да ме бият, да ме арестуват, да ме обгазяват, но не и да оставя тези хора да променят основния ни закон, да досъсипят и остатъците от държавност и демокрация в България и накрая да харчат спокойно откраднатите от нас средства. Времето ви в управлението изтича и часовникът не може да бъде спрян.