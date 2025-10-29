Новият враг на властта в Турция: певци, актьори, инфлуенсъри

В началото на октомври в домовете на 19 турски поп звезди, актьори и инфлуенсъри бяха извършени обиски за наркотици - сред тях бе и певицата Хадисе, която представи страната на Евровизия през 2009 година. Тя, както и другите претърсени популярни личности не са били хващани да употребяват наркотици, а просто са заподозрени. Специални части ги отвеждат в ареста рано сутринта в Истанбул по заповед на местната прокуратура, за да им се направят кръвни тестове и да бъдат разпитани.

Интересното е, че всички тези знаменитости в последните месеци са правили някакви критични към властта изказвания, пише АРД. Например популярната актриса Демет Евгар, която след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март, споделя в социалните мрежи призива на опозицията за бойкот и призовава да бъдат освободени студентите, които са били задържани по улиците на мегаполиса по време на протестите срещу ареста на Имамоглу.

Опит за сплашване

Лидерът на опозиционната Републиканска народна партия Йозгюр Йозел нарече операцията опит за сплашване от страна на турското правителство. "Тук не става дума за борба с престъпността", каза той. Наркотрафикантите и мафиотите са на свобода, но в същото време домовете на артистите са претърсвани в пет сутринта, казва той. "Тази операция изпраща едно послание - или ще бъдете нашите артисти, или ще дойде и вашият ред."

В последните месеци все по-често са разследвани турски популярни личности - най-вече музиканти. Например срещу популярната група "Манифест" започна разследване, след като на свой концерт изпълнителките скандирали лозунги на опозицията. Певецът Мабел Матиз пък е изправен пред ефективна присъда, пише АРД. Прокуратурата му е отправила обвинения за "непристойност" - става дума за негова песен, в която се разказва за любовната история между двама мъже.

Клеветническа кампания от проправителствените медии

Близките до властта в Турция медии започнаха и клеветническа кампания срещу музиканта, пише АРД. Матиз е гей, а ЛГБТИ общността в Турция от години страда от репресии, които се засилват все повече от консервативното ислямско правителство.

Според професора по психология от университета в Анкара Селчук Джандансайар става дума за контрол. Той обаче смята, че правителството губи доверието на хората в резултат от тези свои действия. "Хората вече не смятат изказванията на управляващите за достоверни. Истината и лъжата са размити и не играят роля", обяснява психологът. "Мнозина остават с впечатлението, че ако някой човек публично е обвинен в нещо, то той не е виновен, а правителството просто иска да се разправи с него."

Случаят с Екрем Имамоглу е чудесен пример за тази теория, пише АРД. Откакто беше арестуван рейтингът му се вдигна и много турци искат той да замени Ердоган. В момента срещу Имамоглу има повдигнати редица обвинения, като последното гласи "шпионаж за чужда държава".

Уж положителни тестове

Преди няколко дни излязоха резултатите на 19-те знаменитости, които бяха задържани и подложени на тестове за наркотици. Резултатите се появиха първо в проправителствените медии, още преди да достигнат до обвиняемите. Твърди се, че 11 от тях са дали негативни проби, но осем са дали положителни. Сред тях е и актрисата Бирче Акалай. 41-годишната жена заяви, че никога не е употребявала субстанциите, които се твърди, че са налични в кръвната ѝ проба, но е вземала антидепресанти.

Все още не е ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения както срещу нея, така и срещу останалите. През пролетта Акалай обвини правителството, че използва съдебната власт за политически натиск. "Живеем във време, което прилича на Инквизицията в Средновековието", написа тя тогава.

Източник: Дойче веле