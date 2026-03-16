Най-впечатляващите тоалети на наградите "Оскар" 2026 (СНИМКИ)

Най-ярките звезди на Холивуд преминаха по червения килим в неделя вечер за 98-ото издание на наградите "Оскар" - най-голямата вечер за филмовата индустрия. Ето част от най-запомнящите се визии:

Пролетни цветове

Свежите пролетни нюанси бяха приятна гледка на червения килим. Джеси Бъкли, която спечели "Оскар" за най-добра актриса за ролята си на опечалената съпруга на Уилям Шекспир във филма "Хамнет", изглеждаше царствено с червен корсаж на Chanel с голи рамене и обемна розова бална пола.

Чейс Инфинити, която играе дъщерята на Леонардо ди Каприо във филма "Битка след битка“, не бе сред номинираните, но определено привлече вниманието на червения килим. Тя впечатли с лилава рокля без ръкави на Louis Vuitton с прилепнал корсаж и каскада от волани, спускащи се от ханша до пода и оформящи дълъг шлейф.

Ветеранът режисьор Спайк Лий внесе ярък акцент в иначе неутралния си тоалет с лилава шапка и папийонка. В миналото той е носил този цвят в чест на музиканта Принс.

Черно и бяло

Класическата комбинация черно и бяло остава вечен фаворит сред звездите.

Номинираната за най-добра актриса Роуз Бърн заложи на този стил, като същевременно следваше пролетната тенденция с черна рокля без презрамки на Dior, украсена с бели цветя. Бърн, номинирана за ролята си във филма "Ако имах крака, щях да те ритна", каза пред телевизия ABC, че филмът е "изследване на родителството".

Ема Стоун, също номинирана в категорията за "Бугоня", се появи с блестяща бяла рокля на Louis Vuitton до пода с къси ръкави.

Певицата и актриса Теяна Тейлър, която доминираше на червените килими през целия награден сезон, избра черно-бяла рокля без ръкави на Chanel с пера и прозрачна част в областта на корема.

Носителят на наградата за най-добър актьор Майкъл Би Джордан ("Грешници") се появи с черен костюм по поръчка на Louis Vuitton с изправена яка, вдъхновена от китайската мода, и копчета от оникс.

Източник: БГНЕС