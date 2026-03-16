Пеевски се втурна да оправя надписани сметки за ток

По традиция, в 7:30 часа сутринта партията на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски ДПС Ново начало обяви нова своя законодателна инициатива. Този път тя касае сметките за ток и отчитането им. Конкретно - ДПС Ново начало внася законопроект, с който се иска КЕВР да плаща проверки на електромери при жалби за надписани сметки.

Интересното в случая е как това облекчава потребителите, след като КЕВР е държавна институция. Бюджетът ѝ е автономен и се приема ежегодно от Народното събрание като част от държавния бюджет. Приходите в него се формират основно от такси за лицензиране, контрол и глоби от участниците в енергийния и ВиК сектор.

Много поучително в този смисъл звучи и следната част от прессъобщението: " (...) ако потребител поиска проверка на електромера си, той трябва да заплати за нея! Това е крайно несправедливо, защото рискът да трябва да заплатят над 60 евро от джоба си възпира много хора от това да поискат проверка на измервателните уреди. Затова ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО внася промяна, с която ще задължи КЕВР да заплаща тези проверки. Това ще даде възможност да бъдат проверени над 100 000 електромера по искане на граждани".

Освен това, с промените се предвижда и одит на системите за изчисляване на сметките на електроразпределителните и газоразпределителните дружества, за да се гарантира прозрачност и яснота при формирането на сметките.

