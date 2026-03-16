Ще избягат ли социалистите при Радев и какво има в "големия зелен заключен шкаф": Говори човек от ръководството на БСП

„През годините много социалисти отидоха в други партии. Има хора, които симпатизират на новата политическа инициатива на Румен Радев, но това са редки изключения. Вероятно ще има такива социалисти, които ще бъдат при господин президента. Не мога да ви кажа защо биха избрали него, защото в момента това е един голям зелен заключен шкаф", заяви пред БНТ Валери Жаблянов, член на изпълнителното бюро на БСП. Под зеления заключен шкаф, явно Жаблянов имаше предвид платформата на партията на досегшания президент, която се появи в медийното пространство и има именно зелен цвят.

Жаблянов посочи, че „Прогресивна България“ е по-скоро центристка партия и БСП може да води диалог с такива партии в следващото Народно събрание.

По какъв път тръгва БСП?

По думите му БСП тръгна по път, който ще покаже на хората, които искат да има мир, спокойствие и сигурност коя е партията, която държи на тези позиции. Успехът за БСП е да има повече гласове от предишните избори, посочи Жаблянов. Опонентите на БСП ще бъдат тези партии, които имат различни политически виждани от левите.

Той смята, че БСП си е на мястото, добре организирана, мотивирана и избирателят да прецени кой какво му предлага.

Според него, ако БСП насочи правилно енергията си, България може много да спечели от това.

„Както показа и конгреса, който мина и начинът, по който се оттегли предишния председател в БСП има чувство за колективна отговорност, другарство, така че не мисля че ще се стигне до канибалски изцепки за БСП“, сигурен е Валери Жаблянов.

Той е сигурен, че БСП ще влезе в следващото Народно събрание и обеща партията да е отворена.

