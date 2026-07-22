След като гласуваха за Радев: В Безмер започват подписка срещу американските самолети

Макар че в Безмер повечето жители гласуваха за "Прогресивна България" на последните избори и над 60% от местните посочиха партията на Румен Радев за свой фаворит, сега действията на бившия президент разочароват сериозно неговия електорат.

След решението на властта да даде зелена светлина на САЩ да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер", последвано от ултиматум от страна на Иран България да не се въвлича в конфликта, жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобазата.

Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кметът на село Безмер Росен Русев.

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"Най-вероятно ще бъде гласувано "за". Независимо от това жителите искат да изразят мнението си, за да се знае, че голяма част от населението не е съгласна с това решение", допълни той.

Хората от Безмер не са единствените недоволни от хода на властта. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък, предаде БНР.

Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министърът на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт.

Източник: БГНЕС

Съгласието на властта и предупреждението на Иран

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Преди 2 дни Радев обяви, че САЩ са поискали от България разрешение да разположат свои самолети, част от войната в Близкия изток, на летище "Безмер". Той заяви, че правителството е съгласно и ще предложи на Народното събрание да даде зелена светлина.

"На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната", обяви премиерът Румен Радев на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

В последствие парламентарната комисия по отбрана подкрепи проекта на решение на управляващите за разполагането в България на до 8 американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ в авиобаза "Безмер" в Ямболска област за подкрепа на операции в Близкия изток.

Вчера говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

Според Багаей всяка дейност, която улеснява американски атаки срещу Иран, би представлявала съучастие в това, което той определи като "агресия и военни престъпления". Говорителят е призовал България да не се превръща в "съучастник на агресори и нарушители на закона", предаде иранската държавна медия.