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Легендата Мемо Очоа сложи край на 22-годишната си кариера: Дадох всичко на футбола! (ВИДЕО)

22 юли 2026, 12:19 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Легендата Мемо Очоа сложи край на 22-годишната си кариера: Дадох всичко на футбола! (ВИДЕО)

Мексиканският вратар Гийермо Очоа информира футболните привърженици по света, че се отказва след 22-годишна професионална кариера. Стражът, който през миналата седмица навърши 41 години, бе част от състава на Мексико на последните шест световни първенства и се превърна в култова фигура в историята на Мондиалите със серията си от решителни спасявания в мачовете на „Ел Три“.

Миналата седмица вратарят навърши 41 години

„Дадох всичко на футбола. Оставих всичко, което имах, на терена както за клубните ми отбори, така и за националния на Мексико. Днес окачвам ръкавиците на пирона. Да си вратар означава, че може да чакаш 90 минути за едно единствено спасяване, но дойде ли този момент, не можеш да се колебаеш и трябва да действаш“, заяви Очоа.

В кариерата си Очоа е пазил за Клуб Америка, Аячо, Малага, Гранада, Стандард Лиеж, Салернитана, АВС Футебол и АЕЛ Лимасол. С националния отбор на Мексико той спечели шест пъти турнира Голд Къп.

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Мексико отбор Гилермо Очоа
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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