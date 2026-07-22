Защитник на ЦСКА: За нас равенството е като загуба, искаме да вземем добър резултат от гостуването на Карабах

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов се надява отборът да покаже добро лице и да постигне добър резултат в утрешния двубой с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Както е известно, „червените“ достигнаха да тази фаза на турнира, след като в първия кръг елиминираха северноирландския Дери Сити.

ЦСКА замина за Азербайджан днес сутринта, а срещата с Карабах е насрочена за утре, 23 юли като ще стартира в 19:00 часа българско време. Преди полета защитникът на „армейците“ Теодор Иванов застана пред медиите и сподели, че той и съотборниците му трябва да покажат по-добро лице от това срещу Славия.

„Нормално е настроението да не е най-доброто“

„Не мисля, че ще ни попречи това, че не показахме най-доброто си лице срещу Славия. Отиваме да го покажем. Карабах е сериозен отбор и висока летва. Ще дадем всичко от себе си да постигнем добър резултат. За мен желанието на отбора и хъсът за победа трябва да се променят. Имаме качеството. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивна е само победата“.

„Нормално настроението да не е най-доброто. За нас равенството е като загуба. Надявам се да покажем добра игра да се представим добре. Напрежение винаги ще има. Опитваме се да даваме най-доброто от себе си за нас и феновете. Феновете са 50% от нашия успех и ще ни липсват. Ще се опитаме да ги направим щастливи, докато гледат пред телевизорите“, коментира Теодор Иванов преди заминаването за Азербайджан.

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