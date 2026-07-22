Отиде си една от големите български актриси!

Голямата българска актриса Мая Драгоманска е починала, съобщават от Национален филмов център (НФЦ) в своята Facebook страница. "С дълбока тъга научаваме за загубата на актрисата Мая Драгоманска, която ни напусна на 78-годишна възраст. Българското кино загуби още една от своите ярки актриси. Със своя талант, деликатно екранно присъствие и незабравими превъплъщения Мая Драгоманска остави трайна следа в историята на българското кино, театър и телевизия", пишат още от НФЦ.

Коя е Мая Драгоманска

Източник: Национален филмов център

Завършила ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Любомир Кабакчиев, тя посвети живота си на изкуството и остави след себе си десетки запомнящи се роли, които ще продължат да вълнуват поколения зрители.

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"Мая Драгоманска беше сред ярките имена на българския театър и кино. Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър "София" и Малък градски театър "Зад канала", където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински и др. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия.", пишат от Съюза на артистите в България.

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