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Треньорът на Лудогорец: Апоел Тел Авив е добър отбор, но нашата цел е победата

22 юли 2026, 12:55 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Треньорът на Лудогорец: Апоел Тел Авив е добър отбор, но нашата цел е победата

Треньорът на Лудогорец - Томас Райс, говори пред медиите на Летище „Варна“ преди заминаването на тима за Унгария. В страната от Централна Европа разградчаните ще „гостуват“ на Апоел Тел Авив. Германският специалист сподели, че отборът му е готов за срещата, като очаква тя да е трудна, но „орлите“ да постигнат добър резултат.

Томас Райс е категоричен, че Лудогорец е готов за мача

„Готови сме. Винаги е важно да постигнеш добър резултат в първия мач. Ще бъде трудно, Апоел Тел Авив е добър отбор, но ще опитаме да дадем най-доброто от себе си. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория“, сподели лаконично наставникът.

Лудогорец

Въпросният двубой в Унгария е насрочен за 23 юли, четвъртък от 21:30 часа българско време.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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