Азербайджанският президент Илхам Алиев предизвика истинска буря в руските Z-канали - тези на военните пропагандисти в Telegram, след като на 21 юли заяви, че Русия вече не може да снабдява партньорите си с природен газ и петрол, както го е правела преди. Той каза, че Баку е готов да замени страната на европейския енергиен пазар и че ще може значително да увеличи доставките на газ и петрол за Европа, ако европейските банки възобновят финансирането на проекти в областта на петрола, газа и инфраструктурата.

Той свърза ситуацията с прекъсването на работата на руските нефтопреработвателни заводи вследствие на атаките с украински дронове.

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"Руската енергийна инфраструктура се разрушава"

"Руската енергийна инфраструктура се разрушава и извежда от експлоатация. Русия вече не е в състояние да снабдява всички свои традиционни партньори с достатъчно количества газ и петрол. Не трябва да се отказваме от „зелената“ програма, но в същото време европейските банки трябва да преразгледат решението си, за да могат проектите за нефтена и газова инфраструктура отново да получават инвестиции. Ако това се случи, Азербайджан ще може значително да увеличи износа си на природен газ и петрол за Европа, включително за Германия", каза Алиев на пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Азербайджанският газ вече се доставя в десет държави от Европейския съюз. През 2026 г. започнаха директни доставки за Германия през Италия и Южния газов коридор. С германски компании е подписано десетгодишно споразумение за 1,5 млрд. куб. м годишно.

Държавната нефтена компания SOCAR започна да снабдява германски предприятия, като общият обем на договорите възлиза на около 2 млрд. куб. м годишно. Алиев заяви, че тези обеми могат да бъдат увеличени.

"Колко удобно и случайно се получи. Киев бомбардира нашите нефтопреработвателни заводи, а Баку веднага е готов да подкрепи белите господа", ядосва се руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора".

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"Рибар" плаши Азербайджан

Руският военнопропаганден канал "Рибар", създаден от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, наблегна на "борбата за водните ресурси", която е "основен повод за загриженост за азербайджанските власти поради острия недостиг на прясна вода в страната". Без да споменава думите на Алиев, каналът написа вчера, че "тази чувствителна тема е налице и в руско-азербайджанските отношения, които се фокусират върху трансграничната река Самур".

Посочва се, че 96% от водосборния басейн на Самур се намира в Дагестан, но от десетилетия Азербайджан е бенефициент на ресурсите на реката, като получава 50% от водата ѝ чрез канала „Самур-Абшерон“, построен по време на съветската епоха. Наскоро се проведе редовно заседание на съвместната комисия за разпределение на ресурсите на река Самур. Тя действа въз основа на междудържавно споразумение от 2010 г., съгласно което водата се разпределя 50/50 между Русия и Азербайджан след приспадане на 30,5% за екологични нужди.

"Рибар" припомня как река Самур в Дагестан се е превърнала в основа на водната сигурност на Баку. "През 1967 г., отговаряйки на необходимостта от снабдяване с оскъдната прясна вода на Баку – важен промишлен и политически център, Москва одобри Протокола за разпределение на водите от река Самур. Азербайджанската ССР получи 49,6% от водата, докато РСФСР получи само 16,7%, като 33,7% бяха отредени за екологични нужди. По време на съветската епоха този подход изглеждаше като рационално планиране: водата се насочваше към районите, където бяха концентрирани промишлеността и градското население. Повишената роля на Азербайджанската ССР в съюзната йерархия беше осигурена за сметка на южната част на Дагестан, която се оказа отредена в ролята на периферен потребител.

Снимка: Kremlin.ru

След 1991 г. системата продължи да функционира по инерция, вече между две независими държави, без да се преразгледат интересите на дагестанските общности. Междувременно Баку злоупотребяваше с инфраструктурата, като отнемането на вода достигаше 70–90%, което доведе до социални напрежения в Дагестан. Споразумението от 2010 г. предефинира съветската асиметрия, като постави Русия и Азербайджан на равна основа – по 50% за всяка страна след приспадане на 30,5% за екологични нужди. Беше създадена съвместна комисия, която да осигурява мониторинг, денонощно присъствие на специалисти във водноелектрическия комплекс и докладване от двустранната комисия. Въпреки това в Дагестан все още преобладава усещането, че регионът не получава своя дял от ресурса, а контролът върху водозабора, особено надолу по течението на язовира, се прехвърля от местните общности към Азербайджан.

Всеки случай на ниски нива на водата или суша води до политическо напрежение: кметовете на селата твърдят, че азербайджанците не спазват споразумението, като ги обвиняват, че отклоняват свещеното екологично водоотпускане, което води до изсъхването на река Самур. Баку последователно отхвърля обвиненията. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев може да играе колкото си иска ръката на антируските сили, като се позовава на „колониалистичния период“ на страната и обвинява съветския режим за „екологични щети“, нанесени на републиката. Въпреки това фактите говорят сами за себе си: Баку все още експлоатира канала „Самур-Абшерон“, построен по времето на СССР, който и до днес снабдява столицата с вода от Дагестан. Междувременно Азербайджан управлява незадоволително получаваните водни ресурси, като губи до 50% от тях поради неефективно управление.

Ако Алиев се опитва да се отърве от съветското си минало, може би трябва да започне с канала „Самур-Абшерон“? Разбира се, никой няма да направи това, а Самур остава чувствителна точка в отношенията, където азербайджанците са уязвими. Въпреки това ситуацията в Дагестан също може да бъде използвана за провокиране на напрежение. Проправителствени азербайджански активисти вече започват да заявяват амбициите си за лидерство сред дагестанските лезгини. А въпросът с водата тук може да бъде тясно свързан с етнически фактори - почти същото нещо се случи и в Карабах", пише със заплашителна конотация руският канал.