Нова мистерия около случая "Епстийн": Предполагаем посредник е намерен мъртъв

Даниел Сиад, агентът за набиране на модели и предполагаем посредник при осигуряването на жени за американския педофил Джефри Епстийн, е бил открит мъртъв в дома си край Париж, предаде Франс прес. Новината съобщи днес прокуратурата в Нантер. "В понеделник вечерта беше образувано разследване за установяване на причините за смъртта след откриването на тялото му в къщата му в Коломб, западно предградие на Париж", уточни прокуратурата.

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Срещу Даниел Сиад бяха подадени няколко жалби, включително за изнасилване. В Париж срещу него се водеше разследване, възложено на специализираната служба за борба с трафика на хора. Той отричаше всички обвинения срещу себе си.

Името на Даниел Сиад се споменава 2090 пъти в огромния архив от документи по случая, които американското министерство на правосъдието започна да публикува по-рано тази година. Публикуването на близо 6 милиона документа разкри мрежа, в която се споменават над 300 известни личности от света на политиката, бизнеса и шоубизнеса.