Един от най-богатите хора на света става собственик на Ливърпул? (ВИДЕО)

Основателят на компанията „Амазон“ Джеф Безос е бил поканен да се присъедини към консорциум, който води преговори за закупуване на дял в Ливърпул. „Скай Нюз“ разкри, че бизнесментът е водил разговори за присъединяване към синдикат на инвеститори, воден от бившия съсобственик на Куинс Парк Рейнджърс Амит Бхатия, зет на милиардера Лакшми Митал.

Сделката за Ливърпул може да достигне 6 милиарда долара

Jeff Bezos, the Amazon founder, has been approached to join a consortium which is in talks to buy a stake in Liverpool Football Club. pic.twitter.com/bNOJ4jK7tM — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 22, 2026

Състоянието на Безос се оценява на почти 257 милиарда долара, което го прави четвъртият най-богат човек в света. Смята се, че в миналото той е проучвал оферти за тима от НФЛ Сиатъл Сийхоукс, който спечели Супербоул тази година, както и за Вашингтон Командърс – друг отбор по американски футбол. В крайна сметка той не е осъществил нито една от сделките.

В момента половината от двадесетте клуба от Висшата лига са собственост на предимно инвеститори, базирани в САЩ, въпреки че един от тях – Кристъл Палас – в момента проучва възможност за продажба.

Други с американски собственици включват шампиона Арсенал, докато Манчестър Юнайтед остава контролиран от семейство Глейзър, заедно с основателя на „ИНЕОС Груп“ сър Джим Ратклиф.

Инвестиционната група – водена от Бхатия и подкрепена от семейство Митал е наела консултанти, които да работят по потенциална сделка с настоящите собственици на Ливърпул „Фенуей Спортс Груп“.

„ФСГ“ е компания, базирана в САЩ, контролирана от Джон Хенри. Групата купи клуба за 300 милиона паунда през 2010 г. Същевременно притежава бейзболния отбор Бостън Ред Сокс. На този етап се смята, че сделка с консорциума, воден от Бхатия, би оценила Ливърпул на повече от 6 милиарда долара.

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