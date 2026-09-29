Случаят на 87-годишната Марикармен, който разтърси Испания

"Да отнемем собствеността на фондовете лешояди", гласи надписът на един от протестните плакати в центъра на Мадрид. На друг се чете: "Освободете градовете ни от ръцете на спекулантите". Десетки хиляди излязоха през уикенда на протест в столицата на Испания срещу жилищната криза, който бе породен от принудителното изнасяне на 87-годишната пенсионерка Марикармен Абаскал от апартамента, в който е живяла десетилетия наред.

"Отношенията с наемателите трябва да станат стабилни. Всички договори трябва да се подновяват автоматично. Освен това наемите трябва да се замразяват, ако доходите ни не се увеличават" - това гласят част от исканията на сдружението "Синдикат на наемателите", представени от Алисия дел Рио. Самата тя също участва в протестите. "Преди всичко искаме договори за наем с неопределен срок. Освен това не бива да има принудителни изнасяния, без на засегнатите да се предложи алтернативно жилище.

През последните години наемите в Мадрид са се повишили значително. Те са и най-високите в страната. Според имотния портал idealista.com в момента цената е над 23 евро на квадратен метър. Жилище от 50 кв.м. струва над 1150 евро. Това е с 60 процента повече, отколкото преди пет години. Затова много хора в Мадрид живеят на тясно - по много хора в малки жилища - и си поделят наема. Така изглежда и животът на Мария, която участва в протеста със сина си в детската количка. "Искахме да си купим апартамент, но не се получи. Сега плащаме наем от 1500 евро. В едната стая живеем аз, партньорът ми и детето, а в другата живее съквартирантът", разказва тя.

Случаят на 87-годишната Марикармен

Това не са първите протести срещу недостига на жилища и високите наеми. Този път обаче възмущението е огромно - то бе породено от принудителното изнасяне от апартамента на 87-годишната пенсионерка Марикармен Абаскал.

Миналата седмица медицински работници изнесоха възрастната жена, която е с 50% увреждане, от дома ѝ. Тя е живяла в него над 70 години. Поела е договора на родителите си. Преди години обаче инвеститори закупуват апартамента и увеличават наема от 500 евро на 2650 евро. Тази сума е била непосилна за пенсионерката, чиято пенсия е 1350 евро. В рамките на преговори с компанията ѝ е бил предложен по-нисък наем от 1650 евро, но и той е бил твърде висок за нея. Поради това инвеститорите подават молба за принудително изнасяне на наемателката от жилището.

Палатков лагер в знак на протест

Много от протестиращите в Мадрид не се прибраха по домовете си след края на съботния протест, а разпънаха палатки на централния площад Пуерта дел Сол с идеята да останат там, докато исканията им не бъдат удовлетворени. В неделя палатковият лагер значително се разрасна.

"Тук не става въпрос за дясна или лява политика. Тук става въпрос за най-неотложния проблем на тази страна. А политиците казват, че нищо не може да се направи? Не регулира ли правителството пазара на електроенергия, а сега и цените на бензина? Темата за наемите е гореща. Ако партиите не я виждат, значи се доближават до своя край", казва един от протестиращите, останал в палатковия лагер.

Парламентът обсъжда пакет от мерки

Протестът нямаше как да не бъде забелязан от правителството. Темата е включена за обсъждане в дневния ред тази седмица. Защита срещу принудителните изнасяния, забрана на спекулативната покупка на жилища от страна на фондове лешояди, стабилизиране на договорите за наем и отпускане на помощи за физически лица без спестявания за закупуване на жилище - това са някои от мерките, които се обсъждат в преговорите между правителството и парламентарните групи относно новия пакет с реформи в областта на жилищното строителство, който се очаква да бъде внесен в Съвета на министрите този вторник, пише испанският вестник "Ел Паис".

Към обсъжданите мерки се добавят и други: ново данъчно третиране на наемодатели и наематели, защита на държавния жилищен фонд, регулиране на сезонния наем, допълнителни данъци върху апартаментите за туристически цели и намаляване на ДДС за строителството на социални жилища с постоянен статут.

Спомените за протестите преди 15 години

Протестът от уикенда съживява спомените за Движението на възмутените, което в Испания се нарича и "15-М". Точно на 15 май преди 15 години на същия площад и по подобен начин започнаха протестите срещу последиците от имотната криза. "15-М" беше повратна точка. Мнозина от протестиращите днес смятат, че и сегашните протести са повратна точка.

През 2011 протестите продължиха месеци наред, а от тях се роди лявопопулистката партия "Подемос", припомня германската обществена телевизия АРД. За министър-председателя Педро Санчес ситуацията е деликатна. Той е подготвил декрет срещу принудителните изнасяния. Само че неговите социалисти нямат мнозинство в парламента и зависят от консервативната каталунска сепаратистка партия "Юнтс". Именно поради съпротивата ѝ подобен декрет се провали още през януари. Ако и сега сценарият се повтори, палатките в центъра на Мадрид вероятно ще останат за по-дълго време.

Източник: Дойче веле