7500 долара на човек: Корейците сглобяват дронове в Русия, а Ким Чен Ун им прибира парите

Русия все по-активно привлича работници от КНДР за производството на дронове, съсредоточено предимно в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Татарстан. Както писахме, тяхната бройка в момента достига 25 000 души: С фалшиви студентски визи: Русия е набрала десетки хиляди севернокорейци за сглобяване на дронове.

Важна подробност е, че за Пхенян това сътрудничество с Русия е сериозен източник на приходи за финансиране на незаконни програми за разработване на оръжия. Средният годишен доход на севернокорейските работници в Русия възлиза на 7 500 долара, пише в доклад на Многостранния екип за наблюдение на санкциите (MSMT). Тази сума надвишава пет пъти доходите, които севернокорейците биха могли да получават в Китай, което прави Русия все по-привлекателна дестинация за тях. В края на 2025 г. в Китай са работели между 20 и 70 хиляди севернокорейски работници, а в Русия – между 15 и 30 хиляди, се посочва в доклада.

Пхенян използва приходите за разработването на оръжия

По-голямата част от спечелените средства се изземват от властите на КНДР, а в някои случаи присвояваните пари от държавата дори надвишават действителните доходи на работниците, пишат авторите на доклада. По този начин севернокорейците, работещи в чужбина, са донесли на режима на Ким Чен Ун до 800 млн. долара приходи през миналата година. Тези средства са осигурили финансирането на ядрените и ракетните програми, които Северна Корея разработва в нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, посочват от MSMT.

Данните показват, че военното сътрудничество между Русия и Северна Корея не се изчерпва само с доставките на оръжие и изпращането на войници, а включва също и предоставянето на работна ръка за военното производство.