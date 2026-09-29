По 50 евро за Коледа за повече хора. Данни колко души отидоха на село, защото държавата дава пари

50 евро по Коледа за социално уязвими групи – да, това е част от законодателство, прието в края на периода, в който управляваше правителството на Росен Желязков. Това е стабилно законодателство, подкрепям го, предвидени са пари за това. Вече по Коледа и Великден се подкрепя по-широк кръг уязвими лица, като се обследва колко всъщност е доходът им. Сега, по Коледа, конкретният размер на помощта е 50 евро. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова.

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По думите ѝ, въпросните уязвими групи не били "неизвестни на системата", имали различен вид подкрепа – например помощи за отопление. Министър Ефремова обяви пред БНТ, че ще започнат консултации с експерти и общественици дали да се приеме Кодекс за социална закрила – всичко като закони, свързано със социална помощ, да е на едно място.

Политика на социализъм

2000 души се върнаха по мярката "Избирам България", правим оценка на финансовите стимули по нея, похвали се Ефремова. Тя говори и за гъвкавите форми на заетост – споделените работни места е тема, която ще бъде регулирана законово в България. Тук говорим както за въвеждане на изкуствен интелект, или едно лице да работи при двама работодатели, както и почасова работа.

Специално за минималната работна заплата Ефремова счита, че новата де факто формула е най-доброто, което е постигнато след преговори и със синдикати, и с работодатели. Специално за критериите (покупателна способност, общо ниво на достигнатата работна заплата в България, темп на растеж на заплатите, производителност на труда), министърът вярва, че те не си противоречат - имали еднаква тежест. "Това е съгласие кои критерии използваме и как ги определяме във формулата", обясни тя. Но и добави: И преди, и сега конкретният размер на минималната заплата се определя с решение на правителството - ОЩЕ: Минималната заплата с нова формула: Управляващите прокараха промените въпреки критиките

"Не бих казала, че нямаме демографска политика", каза още Ефремова и съобщи, че на 28 септември приключил преглед със Световната банка за демографската ни стратегия. По думите ѝ, били изтъкнати положителни неща – подкрепа за семейства с деца, обаче трудности имало за пазара на труда. Но Ефремова призна, че семействата с 2 деца са най-много и те са подкрепени най-добре. Догодина ще има 200 млн. евро като данъчни облекчения, каза още тя, визирайки плащане авансово на данъци, което ще ги намали.

"Смятам, че показваме зрялост и успокояваме", вярва социалният министър. Тя заяви, и че "понякога" се налагало спешни мерки да се въвеждат през преходни и заключителни разпоредби на други закони.

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