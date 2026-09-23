Защо "Алтернатива за Германия" има успех на избори, но остава вън от властта

Партията „Алтернатива за Германия“ (AзГ), части от която са "доказано дясноекстремистки, успя да спечели значителен брой гласове на изборите в провинциите Мекленбург-Предна Померания и в столицата Берлин, но вероятно ще остане в опозиция и на двете места.

В Мекленбург-Предна Померания AзГ стана най-силната партия с 38,2 процента, според неокончателните резултати, изпреварвайки социалдемократите на сегашната министър-председателка Мануела Швезиг. Съпредседателят на партията Тино Крупала заяви още преди обявяването на първите прогнози по обществената АРД: „Тук ние имаме съвсем ясен мандат за съставяне на правителство“. Той обяви, че неговата партия ще предложи преговори на всички партии и каза, че очаква федералният канцлер Фридрих Мерц да подаде оставка. „Това наистина би било облекчение за тази страна", добави Крупала.

И на изборите за местен парламент в Берлин „Алтернативата" отбеляза ръст, но остана далеч зад собствените си очаквания: с малко над 16 процента от гласовете партията не постигна целта си да стане първа политическа сила.

Вайдел: "Ние сме новата народна партия!"

Тъй като и на двата вота християндемократите претърпяха тежки загуби, председателката на АзГ Алис Вайдел вече говори за своята партия като за „новата народна партия в Германия.“ Вайдел упрекна християндемократите на Фридрих Мерц за това, че строго се разграничават от „Алтернатива за Германия": „Ние водим преговори, защото не сме издигнали санитарни кордони".

Особено след триумфа на „Алтернатива за Германия" в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, където много малко не ѝ достигна за абсолютно мнозинство, стана ясно, че тя трудно ще намери политически съюзници. И към този момент никоя партия не изглежда готова да се коалира с АзГ.

Невъзможните мнозинства

Водещият кандидат на „Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, беше заявил категорично, че желае да оглави само стабилно правителство на АзГ. По време на предизборната кампания той отиде още по-далеч и многократно заявяваше, че се вижда като министър-председател само в правителство, съставено изцяло от „Алтернатива за Германия".

Оттогава насам не е ясно към какво точно се стреми неговата партия. Съставянето на правителство в провинцията върви трудно. За Алис Вайдел се смята, че има амбиции да наследи Фридрих Мерц на канцлерския пост. Тя вече беше кандидатка за канцлер от партията си на последните избори за Бундестаг. Много висши функционери в АзГ очевидно я виждат и в бъдеще в тази роля. И ако партията ѝ успее да сформира провинциално правителство, ръководено от „Алтернатива за Германия", това ще даде тласък на нейната кандидатура.

Въпреки това възходът на партията е съпътстван и от засилващи се протести. В Мекленбург-Предна Померания и Берлин многобройни коалиции се мобилизираха срещу AзГ.

Скандали и по време на предизборната кампания

„Алтернативата" трябваше да понесе тежки удари и преди изборите. Така например в Мекленбург-Предна Померания един от номинираните от AзГ политици трябваше да оттегли кандидатурата си, след като стана известно, че е бил осъден за банков обир. А друг се отказа заради това, че бе хванат да шофира в нетрезво състояние, заради което му е била отнета шофьорската книжка. В Берлин малко преди изборите пък стана известно, че у един от сътрудниците на водещата кандидатка на АзГ са били открити наркотици и нацистки артефакти.

В миналото AзГ неведнъж е привличала вниманието заради близостта си с националсоциализма. Един от нейните депутати в Европейския парламент беше позирал с ръка на сърцето пред така наречения бункер на "фюрера“, а друг неин представител, който е депутат в Бундестага, се определя като „приятелското лице на националсоциализма“. Председателят на „Алтернатива за Германия" в Тюрингия Бьорн Хьоке пък беше два пъти осъден на високи парични глоби за използване на лозунг на нацистките щурмоваци от SA на Хитлер.

Източник: Дойче веле