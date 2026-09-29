Прикриват ли се доказателства? Нови разкрития по делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

Съмнения, че прокуратурата в Северна Македония прикрива доказателства, които я оневиняват, изрази 23-годишната българка Ива Михайлова по време на съдебно заседание, продължило до късните часове в понеделник. Михайлова, на която местните власти все още не позволяват да се върне в България за лечение след тежка катастрофа, води битка да докаже невинността си за инцидент с един загинал. По време на заседанието бяха разпитани едва двама експерти на държавното обвинение.

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Според Михайлова разследването не е изяснило докрай причините за смъртта на пътника в другата кола. Тя представи снимки, от които се вижда, че в насрещния автомобил е имало насипени строителни материали и лайсни, които според защитата имат пряка връзка с фаталния изход, съобщи Нова телевизия.

Ключов спор в залата остава мястото на удара. Вещото лице на прокуратурата – автоексперт, заяви пред съда, че сблъсъкът е станал в лентата за насрещно движение, в която Ива е навлязла. Съвсем различна теза обаче защитават експертите на защитата, чиито заключения ще бъдат изслушани на следващото заседание на 9 ноември. Според техните експертизи другият автомобил е навлязъл в платното на българката.

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Междувременно българският адвокат на Михайлова, който все още предстои да бъде официално конституиран по делото, съобщи за нови международни експертизи. Те сочат като вероятна причина за инцидента спрял на пътя полицейски автомобил в нарушение на правилата за движение. По тази версия другият автомобил го е заобиколил и така се е ударил в колата на Ива. Във въпросното превозно средство е имало четирима души, един от които загина.

В съдебната зала отново присъстваха български депутати, които наблюдават процеса на място, за да следят за спазването на правата на българската гражданка.