"Векове наред се е варила ракия": Казанджиите готови на грандиозни протести

Темата за домашната ракия отново влиза в остри спорове, след като се заговори за нови регулации и ограничения върху производството и даването на алкохол от частни лица. Въпреки че законът позволява варенето на ограничено количество за лична употреба, продажбата е забранена. Общественото напрежение обаче се поражда от въпроса дали дори подаръкът или черпката между близки и съседи може да доведе до солени санкции.

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"Ако ви подаря бутилка кайсиева ракия, аз съм недобронамерен към вас. Вместо гостоприемство, ви подарявам хиляда евро глоба", коментира Сашко Павлов от Националното сдружение "Българска домашна ракия" и собственик на казанджийница в ефира на Нова телевизия. Според него подобни мерки засягат не просто закона, а вековна българска традиция. "Векове наред се е варила ракия тук. Това е част от битието на българина, а сега някой ти влиза в дома", възмути се той.

Павлов смята, че проблемът не е домашният алкохол за лична консумация, а сивият сектор и продажбата на питиета с неясен произход. Според него е абсурдно да се мисли, че хората ще пласнат продукцията си на пазара, при положение че тя излиза много по-скъпа от тази в магазина.

"Кой би продал ракия, чиято себестойност е несравнимо по-висока? Сметнете само колко грозде отива за литър, какви са разходите за варене. Никой няма да я продава, след като я прави с идеята да я пие сам с приятели", поясни той.

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Браншът настоява за диалог с управляващите, но предупреждава, че при липса на чуваемост ще се стигне до протести. Павлов припомни опита от 2017 г. и европейските практики, според които земеделските производители на плодове и грозде в други държави имат право да произвеждат и продават до 10 хектолитра алкохол, след като изпълнят изискванията и платят дължимите такси.

Ако институциите не склонят на разговори, от сдружението заплашват с протестни действия, които ще бъдат "много по-грандиозни" от предишните.